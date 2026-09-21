Maia Sandu a convocat Consiliul Național de Securitate. Temele de pe agenda ședinței

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat ședința Consiliului Național de Securitate (CNS) pe fondul crizei energetice internaționale.

Pe agendă se află impactul crizei energetice internaționale asupra Republicii Moldova și măsurile de consolidare a rezilienței energetice naționale în pregătirea sezonului rece, potrivit unui comunicat al Președinției, transmite TVRMoldova.

Scumpirea carburanților în Republica Moldova vine pe fondul creșterii cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu perturbă transportul și aprovizionarea cu petrol.

Atacurile asupra infrastructurii petroliere din Arabia Saudită și reducerea traficului prin strâmtoarea Ormuz au alimentat temerile privind oferta globală și au împins prețurile petrolului și, în special, ale motorinei în sus.

În Moldova, ANRE calculează prețul maxim în funcție de media cotațiilor Platts din ultimele 14 zile, astfel încât evoluțiile internaționale se reflectă cu întârziere la pompă. Pentru 21 septembrie, plafonul este de 33,80 lei pentru un litru de benzină și 36,11 lei pentru motorină.

Editor : A.R.