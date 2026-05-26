Maia Sandu a convocat Consiliului Național de Securitate. Temele analizate de președintele Republicii Moldova

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 26 mai, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS), transmite tvrmoldova.

Potrivit Președinției, agenda ședinței va fi axată pe securitatea energetică a Republicii Moldova, în contextul volatilității globale a piețelor energetice și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu.

În cadrul reuniunii vor fi analizate impactul evoluțiilor internaționale asupra Republicii Moldova, riscurile pentru aprovizionarea cu resurse energetice, precum și măsurile ce urmează a fi implementate de către autorități pentru protejarea cetățenilor și a economiei naționale, în condițiile fluctuațiilor de prețuri și ale incertitudinilor regionale.

