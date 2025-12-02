Maia Sandu a convocat Consiliului Național de Securitate. Temele puse pe masă

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS).

În cadrul ședinței, conform unui comunicat al administrației prezidențiale de la Chișinău, membrii CNS vor examina „riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile de consolidare a rezilienței statului și societății în fața amenințărilor hibride și a campaniilor de dezinformare și manipulare îndreptate împotriva R. Moldova”.

După ședința CNS, șefa statului de peste Prut va susține o conferință de presă, începând cu ora 16:30.

Președinta Republicii Moldova conduce CNS, iar funcția de secretar este exercitată de consilierul prezidențial în domeniul apărării și securității naționale, Stanislav Secrieru.

La fel, în componența CNS mai fac parte: președintele Parlamentului Igor Grosu, premierul Alexandru Munteanu, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică Lilian Carp, directorul SIS, Alexandru Musteața, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, procurorul general interimar, Alexandru Machidon guvernatoarea Băncii Naționale, Anca Dragu, șefa Centrului pentru combaterea dezinformării, Ana Revenco, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, ministrul Jutiției, Vladislav Cojuhari, ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, președinta Comisiei juridice, pentru numiri și imunităția Parlamentului, Veronica Roșca, directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, transmite zdg.md.

