Foto Maia Sandu a decretat zi de doliu național în Republica Moldova în memoria eroului Ilie Ilașcu

Data actualizării: Data publicării:
ilie ilascu
Ilie Ilașcu a murit luni, 17 noiembrie. Foto: Facebook/Nicușor Dan

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a decretat zi de doliu național în țara vecină pentru data de 20 noiembrie, când va fi înmormântat Ilie Ilașcu. Documentul a fost semnat astăzi.

„Un om față-n față cu un stat agresor. Care totuși a rezistat. Nu doar a rezistat - ci a rămas liber, cu lupta curată și vorbele demne. Toți cei care l-au respectat pot să își ia simbolic rămas-bun la Palatul Național, între orele 10:00–13:00”, a scrie președintele, potrivit Deschide.md

Potrivit șefului statului vecin, Ilie Ilașcu va rămâne un simbol al rezistenței și al luptei pentru integritate.

„În cei 9 ani de detenție ilegală, a fost torturat, amenințat, a trecut prin execuții simulate cu gloanțe oarbe pentru a-l dărâma. Dar el nu și-a trădat țara. Ilie Ilașcu a ales, cu fruntea mereu sus, să meargă la moarte pentru independența Republicii Moldova și va rămâne un simbol al tuturor moldovenilor.

Important este să transmitem lecția lui de patriotism și către generațiile tinere. Sacrificiile lui să rămână în memoria noastră și să ne ofere - în momentele de cumpănă - acea credință, atât de necesară, în puterea neamului de a-și construi destinul”, a adăugat ea.

Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București.

