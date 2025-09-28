Live TV

Video Maia Sandu a dezvăluit cum încearcă oamenii lui Putin să fraudeze alegerile din Republica Moldova

Data actualizării: Data publicării:
maia sandu
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova / Sursa foto: Profimedia Images

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a îndemnat cetățenii să participe activ la alegerile parlamentare până la închiderea secțiilor de votare. Mesajul a fost transmis în cadrul unui live pe pagina sa de Facebook.

Adresarea vine în contextul unor alerte false cu bombă raportate la mai multe secții din afara țării, a cazurilor de presupusă fraudă electorală de tip „carusel”, a transportării ilegale a alegătorilor peste hotare, dar și a tentativelor rețelei Șor de a împiedica desfășurarea votului.

„Voturile voastre cinstite pot salva Moldova. Mergeți la vot în Franța, Spania, Irlanda, România, în toate țările în care vă găsiți: acasă și peste hotare”, a îndemnat președinta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor. Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari”, a subliniat Sandu.

Amintim, duminică sunt organizate cele mai importante alegeri parlamentare din istoria Republicii Moldova. Oamenii sunt chemați la urne pentru a alege între Uniunea Europeană și supunerea față de Kremlin. Moldovenii au de ales de pe o listă cu 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți care vor forma viitorul Legislativ format din 101 deputați.

Șefa Comisiei Electorale Centrale a declarat că autoritățile asigură un proces de vot corect și transparent. Oficialii de la MAE moldovenesc transmit că la mai multe secții de votare din diaspora oamenii stau la coadă pentru a putea vota. Tot în diaspora au fost și mai multe alerte cu bombă. Peste un milion de oameni au votat până la ora 15.00.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ninsoare pe camp
1
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
2
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
femeie cu un colet in fata
3
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce...
drona in zbor
4
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat...
zelenski face declaratii
5
Acuzat de Budapesta că „vede monștri”, Zelenski îi arată Ungariei drona care a încălcat...
La 30 de ani, a ieșit cu un puști de 17 ani și a spus totul, după ce imaginile au făcut înconjurul lumii și a aflat adevărul
Digi Sport
La 30 de ani, a ieșit cu un puști de 17 ani și a spus totul, după ce imaginile au făcut înconjurul lumii și a aflat adevărul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
femeie cu buletin de vot, alegeri moldova
Alegeri Republica Moldova 2025. Maia Sandu: Voturile voastre cinstite...
maia sandu
Maia Sandu: Moldova nu există fără moldovenii din diaspora. „Vă rog...
FED CONFERINTA NICUSOR 300725_28297
Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova: „De...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc...
Ultimele știri
Alexandru Rogobete, după vizita la spitalul din Iaşi unde au murit şase copii: Un haos administrativ mai mare, nu am mai văzut de mult
Danemarca va interzice dronele civile pe teritoriul țării, în timpul unui summit UE la care participă lideri europeni
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer în Melitopol
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Recoltă Grâu
Rusia: Autorităţile au declarat nivel de urgenţă federal în regiunea cu cea mai mare producţie de grâu
coada buna 1
Alegeri Republica Moldova 2025. Alerte cu bombă la mai multe secții de votare din diaspora, inclusiv în București
Maria și Traian Băsescu.
Maria Băsescu a votat la alegerile din Republica Moldova. De ce a mers singură la vot
Chisinau, Republik Moldau 20. Oktober 2024: Präsidentschaftswahl und Verfassungsreferendum in der Republik Moldau Im Bil
Alegerile din Republica Moldova, deschidere de pagină în presa lui Putin. Ce scriu jurnaliștii de la Moscova despre scrutin
femei din Rep moldova cu doi copii in brate, a mers la vot la ambasada chinei
Alegeri Republica Moldova 2025. O moldoveancă a mers 1.400 de kilometri, împreună cu doi copii, pentru a vota la Beijing
Partenerii noștri
Pe Roz
Goldie Hawn, despre importanța sănătății mintale. Drama prin care a trecut fiul ei la 24 de ani și cum l-a...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Cine e jucătorul de tenis celebru care l-a lăsat mut de uimire pe Ion Țiriac. ”Acum, când mă vede, își ridică...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Gigi Becali a virat banii către CFR Cluj! Ce sumă a încasat Nelutu Varga la finalul săptămânii!
Adevărul
Câți bani câștigă un muncitor din Sri Lanka în România. Între realitate și percepție
Playtech
Ce a găsit o româncă într-un hotel de 5 stele din Turcia întrece orice imaginaţie. Era lăudat de mulţi, însă...
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Benfica i-a pus pe masă 9.000.000 € lui Gigi Becali! Patronul FCSB-ului n-a stat pe gânduri
Pro FM
A$AP Rocky rupe tăcerea despre zvonurilor legate de căsătoria cu Rihanna: „De unde știi că nu sunt deja soț?”
Film Now
Channing Tatum rupe tăcerea despre divorțul de Jenna Dewan: „A fost dureros, am încercat să salvăm relația”
Adevarul
90 la sută dintre tineri vor să plece din această zonă. Sociolog: „Putem vorbi de un veritabil amurg colectiv...
Newsweek
Italia și România intră în criza pensiilor. Sunt prea mulți pensionari. Lipsesc 2.000.000.000€
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Ethan Hawke, sincer despre despărțirea de Uma Thurman: „Este aproape jenant chiar și când spun lucruri...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...