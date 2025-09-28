Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a îndemnat cetățenii să participe activ la alegerile parlamentare până la închiderea secțiilor de votare. Mesajul a fost transmis în cadrul unui live pe pagina sa de Facebook.

Adresarea vine în contextul unor alerte false cu bombă raportate la mai multe secții din afara țării, a cazurilor de presupusă fraudă electorală de tip „carusel”, a transportării ilegale a alegătorilor peste hotare, dar și a tentativelor rețelei Șor de a împiedica desfășurarea votului.

„Voturile voastre cinstite pot salva Moldova. Mergeți la vot în Franța, Spania, Irlanda, România, în toate țările în care vă găsiți: acasă și peste hotare”, a îndemnat președinta.

„Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor. Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari”, a subliniat Sandu.

Amintim, duminică sunt organizate cele mai importante alegeri parlamentare din istoria Republicii Moldova. Oamenii sunt chemați la urne pentru a alege între Uniunea Europeană și supunerea față de Kremlin. Moldovenii au de ales de pe o listă cu 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți care vor forma viitorul Legislativ format din 101 deputați.

Șefa Comisiei Electorale Centrale a declarat că autoritățile asigură un proces de vot corect și transparent. Oficialii de la MAE moldovenesc transmit că la mai multe secții de votare din diaspora oamenii stau la coadă pentru a putea vota. Tot în diaspora au fost și mai multe alerte cu bombă. Peste un milion de oameni au votat până la ora 15.00.

Editor : A.R.