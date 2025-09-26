Live TV

Video Maia Sandu a transmis un mesaj moldovenilor înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova

Data actualizării: Data publicării:
maia sandu
Maia Sandu, președintele Republcii Moldova: Sursa foto: presidency.md

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un apel către cetățeni în ultima zi de campanie electorală, îndemnându-i să iasă la vot pe 28 septembrie. Șefa statului vecin avertizează că absența de la urne este exact ceea ce așteaptă corupții și Kremlinul, iar miza scrutinului este drumul pe care va merge Republica Moldova: spre Europa sau înapoi în mâinile celor care au ținut țara captivă.

„Dragi cetățeni, azi vreau să vă vorbesc nu în calitate de președinte, ci în calitate de cetățean. În calitate de cetățean care, acum 10 ani, a decis că nu vrea să trăiască într-o țară condusă de hoți. Și, alături de mulți dintre voi, ne-am pornit să dăm jos regimul oligarhic. Au urmat ani grei de luptă cu un regim corupt. Periculos, care și-a bătut joc de oameni și de imaginea țării noastre. A fost mai greu decât ne-am imaginat”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a subliniat că, în ciuda crizelor și a războiului din Ucraina, Republica Moldova a reușit să oprească schemele de corupție și să înceapă procesul de aderare la Uniunea Europeană:

„Dar nu am renunțat nici chiar când nu se mai vedea lumina la capătul tunelului. Împreună, cu mult efort, într-o bună zi, am reușit să alungăm oligarhul de la putere. Dar nu ne-am oprit acolo, pentru că în locul unor hoți s-au avântat alții, cumetri cu precedenții și cu nănași la Moscova. Acum patru ani am reușit să-i scoatem de la putere și pe unii și pe alții.

Situația pe care am moștenit-o nu a fost ușoară și nici nu am avut mare noroc, pentru că au venit peste noi tot felul de crize și, cel mai grav, s-a început un război în vecinătatea noastră. Dar noi ne-am mobilizat, am pornit reformele, am oprit schemele și am demonstrat întregii lumi că moldovenii sunt oameni de treabă, oameni curajoși, nu hoți și trădători. Ne-am apucat serios de treabă și alte țări ne-au văzut și ne-au ajutat. Am pornit în sfârșit procesul de aderare la Uniunea Europeană”, transmite TV8.md

În mesaj, președinta Republicii Moldova a spus că înțelege dezamăgirile oamenilor, însă a atenționat că ele sunt transformate în armă de către forțele ostile țării:

„Privind în urmă, acești 10 ani au fost foarte intenși. Dar știu că unii dintre voi vor spune că nu s-a făcut suficient, că sunt dezamăgiți, că nu mai au pentru ce merge la vot, că sunt speriați sau că sunt obosiți să salveze țara. Să știți că pe asta contează Kremlinul și pe asta contează corupții”.

„Lucrurile bune se fac cu greu, timp de decenii. Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări. Să fim conștienți de ele și să ne le asumăm. Moldova este casa noastră. Ea merită mereu timpul nostru și atenția noastră. Moldova merită salvată de fiecare dată! Mergeți la vot! Pentru voi și pentru Moldova! Moldova, ești frumoasă și curajoasă! Mergi înainte spre un viitor mai bun, în pace!”, a conchis președinta.

 

