Maia Sandu ar putea câștiga un al treilea mandat, chiar dacă nu mai are dreptul să candideze (sondaj)

Chiar dacă nu are dreptul să candideze pentru un nou mandat, cei mai mulți cetățeni ar vota pentru Maia Sandu la funcția de președinte al Republicii Moldova. Datele se regăsesc într-un sondaj realizat de IMAS la comanda Independent News din România.

La realizarea sondajului, reprezentanții companiei sociologice nu au inclus-o pe Maia Sandu în lista de candidați, întrucât, conform Constituției, ea nu poate exercita mai mult de două mandate consecutive. Totuși, o parte din respondenți au menționat spontan numele său și au insistat pe acest răspuns.

Astfel, Maia Sandu a fost susținută de 17% din respondenți, fiind urmată de Igor Dodon cu 16%. Pe locul III s-a clasat Renato Usatîi cu 7%.

Vasile Costiuc este susținut de 6%, iar Dorin Recean, Irina Vlah și Ion Ceban ar acumula câte 3% fiecare.

Sondajul a fost realizat în perioada 24 martie – 6 aprilie pe un eșantion de 1111 de respondenți din 83 de localități. Marja de eroare este de +/-3%.

