Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens”

nicusor dan maia sandu
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit într-un amplu interviu, cu doi jurnaliști britanici cunoscuți, despre provocările pe care le are de înfruntat Republica Moldova în lupta cu propaganda rusă și interferențele lui Vladimir Putin în procesele democratice din țara de peste Prut. Lidera de la Chișinău a vorbit prima dată deschis despre faptul că dacă s-ar organiza un referendum privind unirea dintre Republica Moldova și România, aceasta ar vota da. 

În discuția cu doi dintre cei mai cunoscuți jurnaliști britanici, Rory Stewart and Alastair Campbell, care găzduiesc cel mai mare podcast din Marea Britanie, lidera de la Chișinău a vorbit despre situația politică națională și regională.

În dialogul de peste o oră, Maia Sandu a vorbit despre copilăria sa din URSS, despre cum a reușit să supraviețuiască limba română sub regimul asupritor comunist și despre mișcările de renaștere națională de la sfârșitul anilor 80.

Lidera de la Chișinău crede că, dat fiind numărul mare de oameni care susțineau mișcarea de renaștere națională și a celor câteva sute de mii de oameni care au ieșit în Piața Marii Adunări Naționale, probabil că atunci s-ar fi putut vota unirea cu România, dar cum n-a avut loc un referendum, nu avem de unde ști ce s-ar fi întâmplat atunci. 

„La sfârșitul anilor 80 au fost mișcările de renaștere națională și, bineînțeles, au fost discuțiile despre reunirea cu România, deoarece Moldova a fost parte din România înainte. Dar atunci, nu puteam ști câți oameni ar fi votat, pentru că nu am avut un referendum. Dar dacă e să judecăm după numărul mărul care au participat la mișcarea de renaștere și după numărul celor care au ieșit în stradă, sute de mii, putem spune că am fi avut un suport pentru reunirea cu România”, a declarat lidera de la Chișinău.

Întrebată franc dacă susține unirea cu România, Maia Sandu a răspuns fără să ezite:

„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România.”

Sandu a venit cu explicații pentru opțiunea sa: „Priviți la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană.

Dar ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România, dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea.” 

În același interviu, Maia Sandu a declarat că Vladimir Putin își dorește să controleze Europa, iar oamenii încă nu văd cât de mult se implică dictatorul de la Kremlin în treburile interne ale Uniunii Europene.

Este pentru prima dată când lidera de la Chișinău vorbește direct despre faptul că ar da un vot favorabil în cadrul unui referendum în care oamenii să fie chestionați privind unirea cu România. 

