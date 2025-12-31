Live TV

Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph 

Data publicării:
Maia Sandu. Foto: Profimedia
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Foto: Profimedia
„Nu cred că Putin este interesat de un acord de pace”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democrației și pentru contracararea presiunilor și ingerințelor Federației Ruse. De asemenea, publicația britanică apreciază aducerea Republicii Moldova în „prima linie de apărare a democrației europene”.

The Telegraph descrie parcursul Maiei Sandu către câștigarea alegerilor, felul în care a reușit să mențină majoritatea pro-europeană și să avanseze în parcursul spre Uniunea Europeană. În articol se menționează că Moscova „a făcut tot ce a putut pentru a împiedica procesele libere și democratice, folosind toate pârghiile disponibile”, scrie Agerpres.

„Republica Moldova poate părea o țară mică și îndepărtată despre care nu se știu prea multe. (Președintele rus Vladimir) Putin nu o vede așa. Pentru el, fosta republică sovietică este o piesă geopolitică esențială. Vecină cu România la vest și Ucraina la est, o Moldovă obedientă ar crea un nou front de presiune asupra Kievului și ar testa un flanc vulnerabil al NATO. Totuși, în 2025, Maia Sandu – aproape singură și cu siguranță împotriva sorții – a înfruntat amenințarea și a oferit Europei un moment rar de optimism într-un an sumbru. De trei ori în ultimele 14 luni, Kremlinul a complotat pentru a o împiedica la urne. De fiecare dată, aceasta a avut câștig de cauză, a obținut realegerea pentru al doilea și un ultim mandat, a câștigat un referendum strâns care a aprobat orientarea pro-UE a Moldovei și, în septembrie, și-a ajutat partidul să-și păstreze majoritatea parlamentară. Dacă ar fi pierdut, un guvern pro-rus ar fi preluat puterea, ar fi eliminat atribuțiile prezidențiale și ar fi amenințat viitorul democratic al țării”, scriu jurnaliștii de la The Telegraph.

Într-un interviu acordat publicației britanice, Maia Sandu a subliniat că, „dacă agenții Kremlinului câștigau, asta ar fi însemnat că Rusia ar conduce țara”.

„Moldova este una dintre puținele țări care a experimentat întreaga gamă de metode de atacuri hibride rusești. Dar ținta nu este țara noastră. Moldova este doar terenul de testare. Ținta este Europa, democrația pe continent fiind în pericol”, a spus Maia Sandu.

„Nu cred că Putin este interesat de un acord de pace”

În contextul acordului de pace privind Ucraina, Sandu avertizează că „lipsa unei presiuni reale asupra Kremlinului riscă să producă nu pace, ci o pauză temporară”. „Vrem o pace dreaptă, una durabilă. Nu dorim o pace care să încurajeze Rusia să revină peste șase luni. Nu cred că Putin este interesat de un acord de pace și nu cred că îl va accepta”, a afirmat Maia Sandu.

Lidera din Republica Moldova este prezentată de jurnaliștii britanici drept un politician hotărât, reformator, cu o carieră impresionantă. „Nu consider că sunt un politician extraordinar. Cred doar că am responsabilitatea de a face ceea ce trebuie”, consideră Maia Sandu.

Jurnaliștii de la The Telegraph apreciază contribuția președintei în apropierea R. Moldova de Uniunea Europeană – obiectivul istoric care, în viziunea acesteia, reprezintă singura cale spre stabilitate și prosperitate. Procesul a fost anevoios, plin de obstacole și amenințări. Cu toate acestea, în 2025, Moldova a deschis negocierile oficiale pentru aderare, în ciuda eforturilor Rusiei de a deraia cursul european.

Pentru o țară de 2,5 milioane de locuitori, aceasta este o realizare remarcabilă, iar pentru Maia Sandu, este doar începutul. „Nu cerem o atitudine specială, cerem doar șansa de a ne demonstra capacitatea”, a remarcat Maia Sandu.

Pe 24 decembrie 2020, Maia Sandu a fost învestită în funcția de președinte al Republicii Moldova, după victoria din 15 noiembrie 2020, când a avut loc cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. La 24 decembrie 2024, Maia Sandu a depus jurământul pentru cel de-al doilea mandat de șef de stat, după ce a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie, devenind primul președinte reales prin vot direct al cetățenilor.

