Maia Sandu i-a acordat din nou cetățenia moldovenească lui Traian Băsescu. „Sunteți nu doar fratele nostru”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat marți că Traian Băsescu a devenit din nou cetățean al țării. Fostul președinte al României a mai deținut cetățenia moldovenească, însă i-a fost retrasă de Igor Dodon în 2017.

ACTUALIZARE 13:06 Traian Băsescu a anunțat și el că a primit din nou cetățenia Republicii Moldova, asigurând-o pe Maia Sandu că va un susținător al integrării Republicii Moldova în UE și al unirii cu România.

„Prin Decretul Nr.629-X, din data de 26.05.2026, Președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, mi-a acordat cetățenia Republicii Moldova.

Vă mulțumesc Doamnă Preşedinte Maia Sandu şi vă asigur că rămân devotat cauzei integrării Republicii Moldsova în Uniunea Europeană şi în egală măsură cauzei reunificării ţării şi a poporului roman”, a scris Traian Băsescu pe rețelele sociale.

Știrea inițială

„Domnul Președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări. Pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte - spre un viitor european.

Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri, îi mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova.

Domnule Băsescu, de azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă!”, a scris Maia Sandu marți, într-un mesaj pe Facebook.

Soţii Traian și Maria Băsescu au primit cetăţenia R. Moldova în vara anului 2016.

Însă fostul președinte prorus Igor Dodon a semnat în același an un decret privind retragerea cetăţeniei moldoveneşti lui Traian Băsescu, dar nu şi soţiei acestuia.

Traian Băsescu a atacat decizia în instanţă, cerând să fie anulat decretul, în primăvara anului 2017.

Curtea de Apel Chişinău a menţinut, la 10 mai 2018, decizia Judecătoriei Chişinău, care i-a dat dreptate preşedintelui Igor Dodon în decizia sa de a-i retrage lui Traian Băsescu cetăţenia R. Moldova.

