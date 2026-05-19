Maia Sandu, în lacrimi, aplaudată în picioare în Parlamentul European. Premiul primit de președintele Moldovei

Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit, distincție instituită de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman, acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. Ceremonia a avut loc la Strasbourg.

Treisprezece dintre primii douăzeci de laureați ai Ordinului European de Merit au participat la ceremonia din hemiciclul Parlamentului de la Strasbourg și s-au adresat eurodeputaților, în urma primirii distincției din partea președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Au fost prezenți membri ai comitetului de selecție al Ordinului, precum și ministrul adjunct pentru afaceri europene al Ciprului, Marilena Raouna, din partea Președinției Consiliului UE.

În cadrul ceremoniei de oferire a ordinului, președinta Maia Sandu a fost aplaudată în picioare de toți cei prezenți în plenul Parlamentului European, iar în cadrul discursului său a menționat că dedică distincția cetățenilor R. Moldova.

„Vă mulțumesc pentru Ordinul European al Meritului. Primirea acestuia alături de lideri care au modelat acest continent, construit pe ideea că europenii sunt mai puternici împreună, este o onorabil.

Dacă meritul este măsura, această distincție aparține poporului moldovenesc. Ei sunt cei care au câștigat-o. Timp de trei decenii, moldovenii și-au construit viitorul european, depășind o tranziție economică dificilă, ieșind în stradă atunci când democrația era în pericol, împotrivindu-se când oligarhii au încercat să cucerească statul și votând pentru Europa iar și iar în fața amenințărilor și șantajului rusesc. Acesta este merit.

Este meritul funcționarilor publici care lucrează neobosit pentru a alinia fiecare sferă a vieții publice la standardele europene. Jurnaliștii care, în ciuda greutăților, i-au câștigat R. Moldova locul printre țările cu o presă liberă. Factorii de decizie politică și inginerii care au rupt dependența noastră energetică de Rusia și ne-au conectat la Europa în mai puțin de patru ani.

Întreprinderile care, în ultimul deceniu, au făcut o schimbare dramatică către Europa, astfel încât astăzi, două treimi din comerțul nostru se face cu Uniunea Europeană. Judecătorii și procurorii care aleg să fie curajoși. Polițiștii care demontează rețelele care destabilizează R. Moldova și amenință țările vecine. Profesorii, medicii, oamenii care au rămas și cei din străinătate care rămân investiți în viitorul R. Moldova. Toți cei care construiesc, care cred. Acesta este meritul.

Facem toate acestea în timp ce trăim alături de războiul brutal al Rusiei. În timp ce rachetele și dronele Kremlinului ne încalcă spațiul aerian, ne poluează apele și ne deteriorează infrastructura energetică, moldovenii nu cedează. Acesta este meritul.

Așadar, apelul meu către dumneavoastră, către instituțiile UE și statele membre, este simplu: Recompensează acest merit. Fie ca Moldova să meargă mai departe în călătoria sa europeană”, a spus Maia Sandu în cadrul discursului său de la Strasbourg.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a felicitat-o pe președintă pentru distincția obținută, transmite zdg.md.

„Această distincție reflectă rezultatele obținute de Maia Sandu în fruntea mișcării pro-europene, pro-reformă și pro-democrație din R. Moldova. A demonstrat că poți câștiga alegeri prin onestitate, competență și reforme reale. Că poți învinge corupția și presiunile venite din partea Rusiei fără compromisuri cu oligarhii sau cu forțe care blocau reformele. Sub conducerea sa, R. Moldova a obținut statutul de stat candidat la Uniunea Europeană, a deschis negocierile de aderare și a făcut pași rapizi spre integrarea europeană.

Toate acestea au fost realizate într-un context de presiuni externe, atacuri hibride și tentative fără precedent de influențare a alegerilor și a direcției europene a R. Moldova. Felicitări, doamnă președintă. Felicitări tuturor cetățenilor R. Moldova care continuă să creadă în democrație, reforme și viitorul european al țării lor”, a scris europarlamentarul pe Facebook.

Ordinul European al Meritului onorează realizările persoanelor care au adus o contribuție semnificativă la integrarea europeană sau la promovarea și apărarea valorilor consacrate în tratate. Lansată cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a Declarației Schuman, aceasta este prima distincție europeană de acest fel acordată de instituțiile UE pentru a onora serviciile aduse păcii, democrației și demnității umane, inspirând generațiile viitoare, subliniind curajul civic și angajamentul față de idealurile europene.

