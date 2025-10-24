Live TV

Maia Sandu l-a desemnat oficial pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de premier al Guvernului de la Chișinău

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova.
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Foto: Profimedia Images

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. a semnat decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. S-a întâmplat în urma consultărilor pe care le-a avut cu fracțiunile parlamentare.

Prin același decret prezidențial, Sandu l-a autorizat pe Munteanu să întocmească programul de activitate, lista Guvernului și să le prezinte Parlamentului spre examinare.

„Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei și creșterea standardelor de viață ale oamenilor”, a transmis lidera de la Chișinău. 

După desemnare, candidatul la funcția de premier are la dispoziție 15 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală și pentru a prezenta Parlamentului programul de activitate și lista miniștrilor.

Parlamentul dezbate programul și lista și decide prin vot de încredere, adoptat cu majoritatea deputaților aleși. Dacă Guvernul primește votul de încredere, membrii săi depun jurământul în fața președintelui țării și intră în exercițiul funcțiunii, transmite agora.md. 

Dacă, însă, Parlamentul respinge de două ori candidaturile propuse în termen de 45 de zile, președintele poate dizolva Parlamentul și anunța alegeri anticipate.

