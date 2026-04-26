Maia Sandu merge la Kiev, unde se va întâlni cu Zelenski. Şefa statului moldovean va merge şi la Cernobîl

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunţat, duminică dimineaţă, ca va face o vizită la Kiev, unde se va întâlni cu preşedintele Volodimir Zelenski. De asemenea, şefa statului moldovean va merge şi la Cernobîl, unde a avut loc catastrofa nucleară din urmă cu 40 de ani.

„În această dimineaţă, când comemorăm 40 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobîl, merg la Kiev pentru discuţii cu preşedintele Volodimir Zelenski, şi la Cernobîl — pentru a aduce un omagiu celor care şi-au dat sănătatea sau chiar viaţa pentru a proteja Europa de o tragedie şi mai mare. Accidentul nuclear de la Cernobîl ne-a arătat că dezastrele nu cunosc frontiere — dar a relevat şi puterea solidarităţii internaţionale. Arcul ridicat deasupra reactorului contaminat este o dovadă că ţările pot face lucruri extraordinare atunci când acţionează împreună. Avem nevoie de aceeaşi unitate şi hotărâre astăzi — pentru a proteja pacea în Europa. Locul Republicii Moldova este alături de cei care aleg să construiască, nu să distrugă”, a scris Maia Sandu pe Facebook, potrivit News.ro.

Ucraina marchează duminică 40 de ani de la catastrofa de la Cernobîl, cel mai grav accident nuclear din istorie, în timp ce războiul care face ravagii în ţară alimentează temerile că istoria s-ar putea repeta.

Pe 26 aprilie 1986, reactorul nr. 4 al centralei, aflată pe atunci în URSS, a explodat şi a luat foc, în urma unei operaţiuni de întreţinere şi a unui test de siguranţă care a eşuat. Explozia a eliberat un nor radioactiv care a acoperit o mare parte a Europei.

