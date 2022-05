Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit într-un mesaj emoționant despre jurnalista ucraineană Vira Hirici, omorâtă recent într-un atac cu rachete asupra blocului unde locuia, la Kiev. Săptămâna trecută, jurnalista de la Radio Europa Liberă făcuse o solicitare de interviu către Președinția Republicii Moldova, însă, din păcate, sfârșitul subit a împiedicat demersul jurnalistic al acesteia, a dezvăluit Maia Sandu. Șefa statului moldovean subliniază că tragedia aceasta este o moarte cu nume și chip concret, o probă de necontestat într-un dosar de crimă.

„Săptămâna trecută am primit o solicitare de interviu de la o jurnalistă ucraineană. Nu am reușit să răspund. Două zile mai târziu, autoarea solicitării, Vira Hirici a fost găsită sub dărâmăturile casei sale din Kiev, după ce clădirea fusese lovită de o rachetă rusească. O rachetă a lovit un bloc cu oameni pașnici și într-o frântură de secundă, prezentul și viitorul au devenit trecut. O moarte ce s-a așezat tristă și tăcută în șirul zecilor de mii de tragedii aduse de acest război devastator, dar și o moarte cu nume și chip concret ca probă de necontestat într-un dosar de crimă.

Fiecare dintre noi are o Vira Hirici, pe care nu a cunoscut o personal, dar care a devenit durerea lui personală.

Războiul este la hotarul nostru. Nu putem nega această realitate. Pacea depinde de puterea noastră de a fi uniți în fața pericolului comun și ea poate fi menținută doar cu eforturi comune. Pacea depinde de capacitatea noastră de a nu ne lăsa prinși în plasa falsurilor și a provocărilor, de puterea noastră de a gândi drept și a acționa cu responsabilitate.

Nimeni nu vrea război, nicio mamă, indiferent că e din Găgăuzia, din Chișinău sau din Bălți, nu vrea să își vadă copiii pe front. Nimeni nu vrea ca o rachetă să-i distrugă casa la care a muncit o viață. Acum, ca niciodată, prețuim pacea și pentru pace trebuie să ne folosim toată energia”, a spus Maia Sandu într-un mesaj transmis înaintea zilei de 9 Mai.

„Vom marca pacea pe 9 mai, când îi comemorăm pe cei căzuți în al Doilea Război Mondial. Vom marca pacea de Ziua Europei, care s-a unit pentru a nu mai permite războaie pe continent și le-a oferit europenilor prosperitate și progres. Pacea începe în familie și în comunitate. Putem să o păstrăm dacă nu cădem pradă dezbinării. Suntem diferiți, dar avem de trăit alături, de construit un viitor împreună, în țara noastră. În pace, Moldova are viitor”, este mesajul transmis de Maia Sandu cu ocazia zilei de 9 Mai.

Urmăriți mesajul video integral pe care președinta Republicii Moldova l-a postat pe contul de Facebook:

La 9 Mai, Rusia marchează cu parade fastuoase Ziua Victoriei în al Doilea Război Mondial, în timp ce tot la data de 9 mai comunitatea europeană celebrează Ziua Europei.

Anul acesta, din cauza războiului din Ucraina, mulți privesc cu îngrijorare către Moscova, existând suspiciuni că Vladimir Putin - marcat de eșecul invaziei asupra țării vecine - ar putea face anunțuri grave. De asemenea, în contextul tensiunilor din regiunea separatistă Transnistria, la Chișinău sunt temeri că prorușii vor profita de această zi pentru a lansa provocări. Mulți analiști spun că Republica Moldova se află într-o situație dificilă, chiar „critică”, și în acest context a transmis mesajul de 9 Mai președinta Republicii Moldova.

Autoriățile din Republica Moldova au anunțat anularea paradei anuale de 9 mai în contextul tensiunilor cu Rusia și a tentativelor de destabilizare a Transnistriei din ultimele săptămâni. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, considerat prorus, anunțase pentru ziua de 9 mai organizarea „Paradei Victoriei” și „Regimentul Nemuritor”, după ce Maia Sandu a promulgat legea care interzice pe teritoriul țării simbolurile războiului, între care panglica Sfântului Gheorghe.

Găgăuzia permite utilizarea panglicii Sfântului Gheorghe, simbol interzis de Chișinău

La 19 aprilie, preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat legea prin care se interzice utilizarea panglicii Sfântului Gheorghe, precum şi afişarea literelor Z şi V, simboluri ale invaziei Rusiei în Ucraina. Maia Sandu şi-a justificat interdicţia, argumentând că aceste simboluri divizează societatea.

„Simbolurile îşi schimbă sensul în funcţie de context, de realităţi. Simbolurile pe care le incriminăm nu sunt simboluri despre războiul de acum 77 de ani - ele se referă la războiul de azi din Ucraina. Nu putem tolera promovarea unor imagini şi acţiuni care sunt asociate războiului din Ucraina, care sunt asociate cu uciderea a mii de oameni, cu suferinţele altor milioane de refugiaţi şi care îndeamnă la teroare, distrugeri şi violuri”, a arătat Maia Sandu.

Irina Vlah, guvernatoarea Găgăuziei - regiune autonomă din sud-vestul Republicii Moldova - a promulgat o lege prin care se permite utilizarea panglicii Sfântului Gheorghe - considerat un semn al susţinătorilor preşedintelui rus Vladimir Putin, dar şi al separatiştilor proruşi din Ucraina - pe teritoriul regiunii, după ce la 29 aprilie parlamentul local a aprobat un proiect de lege în acest sens, a relatat marţi Unimedia.info, preluată de Agerpres.

La 8 aprilie, Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat o declaraţie prin care a cerut anularea proiectului de lege aprobat anterior de Parlamentul Republicii Moldova prin care se interzicea folosirea panglicii Sf. Gheorghe pe teritoriul republicii. Şi-au exprimat nemulţumirea şi fostul preşedinte socialist Igor Dodon, care a criticat şi interdicţia afişării literelor Z şi V, precum şi liderul comuniştilor moldoveni Vladimir Voronin.

