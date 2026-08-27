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Maia Sandu, mesaj la 35 de ani de independență: cum vede președinta de la Chișinău moștenirea și provocările Republicii Moldova

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maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu. Foto: Profimedia
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Preşedinta Maia Sandu a transmis, joi, un mesaj cu prilejul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova în care a afirmat că independenţa înseamnă să fii stăpân la tine acasă, să fii puternic în decizii şi să laşi copiilor o moştenire demnă, relatează Moldpres, care menţionează că şefa statului a lansat şi un îndemn: „Să celebrăm ceea ce ne uneşte, să fim mândri şi să continuăm munca pentru independenţa Republicii Moldova”.

Maia Sandu a afirmat că, în urmă cu 35 de ani, moldoveni din toată ţara soseau la Chişinău şi veneau pe jos cu tricolorul şi icoane spre Piaţa Marii Adunări Naţionale. Preşedinta a afirmat că moldovenii Renaşterii Naţionale au înfruntat riscuri mari în lupta lor, dar şi-au asumat toate aceste riscuri pentru că voiau să trăiască liber la ei acasă şi se simţeau datori să lase copiilor lor o ţară liberă, potrivit Agerpres.

Şefa statului a menţionat că eroii acelor zile au avut condiţii mult mai vitrege în drumul lor pentru ţară şi pentru dobândirea suveranităţii, însă nu au disperat, au continuat să lupte, să se ridice şi să rămână uniţi pentru naşterea statului.

Ei şi-au făcut datoria. Au creat un stat independent. Noi avem datoria să îl creştem, să nu ne pierdem speranţa, să continuăm lupta, să ne ţinem uniţi şi să transmitem moştenire copiilor care vin o ţară liberă şi puternică”, a insistat Sandu.

Ea a subliniat că „independenţa noastră este pusă la încercare în fiecare zi de propaganda care promovează dezbinare şi neîncredere, de armata rusă care ne încalcă neutralitatea, de dronele agresorului care pun în pericol pacea şi de banii murdari care finanţează partide politice menite să slăbească Republica Moldova din interior”.

În aceste condiţii, potrivit preşedintei, este nevoie acum mai mult decât oricând de cel mai important lucru pe care îl avea generaţia anilor '90 - entuziasmul şi puterea de a crede în ţara lor.

Suntem norocoşi că suntem liberi şi trăim în pace. Să ne aducem aminte că datorită rezistenţei ucrainenilor, noi dormim în linişte acasă. Să ne amintim că am câştigat mulţi prieteni în ultimii ani. Ei ne ajută când avem nevoie, dar şi noi dăm o mână de ajutor, aşa cum se cuvine unui stat matur. Să ne aducem aminte că acum câţiva ani, fructele şi legumele noastre erau distruse de tractoarele ruseşti şi ni se deconecta lumina şi căldura la indicaţia Moscovei. Azi, produsele noastre sunt apreciate în Europa şi ne decidem viitorul fără şantaj energetic. Să ne aducem mai des aminte ce am reuşit ca ţară în aceşti 35 de ani”, a îndemnat Maia Sandu.

Şefa statului moldovean a remarcat că faptul că Republica Moldova are încă multe probleme de rezolvat nu anulează progresul făcut de ţară şi de oamenii săi.

(...) Neamul nostru nu mai vrea să trăiască niciodată într-o ţară-închisoare. Să ne aducem aminte că lucrurile care ne unesc sunt mult mai multe decât cele care ne fac diferiţi. Şi asta a înţeles generaţia Renaşterii Naţionale care scanda Unire, moldoveni!”, a afirmat ea. „Pentru că, în esenţă, ne dorim aceleaşi lucruri ca familia şi ţara noastră să fie în siguranţă. Generaţiile tinere să-şi vadă viitorul acasă. Tradiţiile noastre să trăiască mulţi ani înainte. Vocea noastră să fie respectată. Independenţa nu e despre a fi la fel. Independenţa nu ne cere să fim identici, ci să fim liberi împreună”, a spus şefa statului.

Vă mulţumesc că sunteţi liberi, pentru că atât timp cât voi veţi fi liberi, Republica Moldova va fi liberă. Lucrurile mici şi le face singur fiecare pentru familia lui. Lucrurile mari le putem face doar împreună. La mulţi ani, Republica Moldova!”, a încheiat Maia Sandu. 

Editor : Ș.R.

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