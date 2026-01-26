Live TV

Maia Sandu: „Rusia a cheltuit aproape 2% din PIB-ul Moldovei pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025”

Data publicării:
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova /
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova / Sursa foto: Profimedia Images

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Rusia ar fi cheltuit aproape 2% din Produsul Intern Brut al țării, echivalentul a aproximativ 7 miliarde de lei, pentru a influența și vicia alegerile parlamentare din 2025. Afirmația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, la Varșovia.

„Estimăm că Rusia a cheltuit aproape 2% din PIB-ul Moldovei pentru a vicia alegerile noastre parlamentare din 2025 - prin manipulare informaţională coordonată, atacuri cibernetice, finanţare ilicită a partidelor politice, acte de sabotaj, proteste plătite şi tentative deliberate de a provoca violenţă pe străzile noastre", a declarat Maia Sandu în conferinţa de presă susţinută la Varşovia, unde întreprinde o vizită de lucru, la invitaţia omologului său polonez, potrivit deschide.md.

Pe parcursul a trei ani electorali consecutivi, instituţiile publice, media şi cetăţenii R. Moldova au rezistat ferm în faţa unei ingerinţe ruse sistematice şi fără precedent, a afirmat Maia Sandu, subliniind că această presiune nu a întors Republica Moldova din drum.

„Dimpotrivă, ne-a consolidat direcţia. Am accelerat reformele, am întărit instituţiile şi ne-am aliniat mai profund la standardele Uniunii Europene”, a adăugat ea.

Totodată, Maia Sandu a evidenţiat sprijinul Poloniei pentru consolidarea rezilienţei Republicii Moldova, reafirmând angajamentul ferm al republicii pentru integrarea europeană. Preşedintele moldovean a subliniat că „aderarea la Uniunea Europeană reprezintă cea mai clară garanţie de securitate, democraţie şi libertate pentru Republica Moldova”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
ciprian ciucu
2
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
3
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Donald Trump dublu
5
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era 15.000.000 $ + Ce riscă
Digi Sport
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era 15.000.000 $ + Ce riscă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ukrainian military coordinating a drone during battle
Granițele Flancului Estic și ale României, apărate de roboți tereștri și mii de drone controlate de IA. Ce spune ministrul Apărării
Șantioer Autostrada Moldovei foto captura video Facebook / Ionel Scrioșteanu
Opt oferte au fost depuse pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii Unirii A8, cu extindere în Republica Moldova
Antonov An-124
Cea mai scumpă „amendă de parcare” din lume: Un avion rus Antonov An-124 e blocat de patru ani pe pista Aeroportului Pearson, Toronto
drone folosite de ucraineni și ruși în război
„Este o nebunie”: Fabricile din China care pot decide soarta războiului cu drone din Ucraina
photo-collage.png - 2025-10-01T180439.305
Papa Leon al XIV-lea cere intensificarea eforturilor pentru pace, pe fondul atacurilor din Ucraina
Recomandările redacţiei
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
PNL a votat în BPN pentru continuarea dialogului privind pachetul de...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Șeful NATO, tranșant despre formarea unei alianțe europene de apărare...
2025-12-01 Octav Ganea-5581
Radu Miruţă: „Nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă...
friedrich merz
Ilie Bolojan pleacă mâine în vizită oficială în Germania. Premierul...
Ultimele știri
Italia declară stare de urgenţă după furtunile din regiunile sale sudice
Portavionul american Abraham Lincoln a ajuns în Orientul Mijlociu. Mesaj dur din Iran
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Marea Britanie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de...
Fanatik.ro
Romanul care a anticipat ascensiunea lui Donald Trump și evenimentele din Minnesota. Cum a ajuns sloganul...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezvăluiri în premieră despre Ngezana. Ce se întâmplă, de fapt, cu fundașul FCSB: „L-am...
Adevărul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un...
Playtech
Cât se dă la nuntă şi la botez în 2026? Banii, în funcţie de zonă şi restaurant
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate...
Pro FM
Cine e tânărul solist cu care Dakota Johnson a apărut de mână, după o cină în L.A. Gesturi de tandrețe și...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
Mâncărurile-medicament ale strămoșilor. Trei rețete tradiționale românești care-ți lasă gura apă. Una dintre...
Newsweek
225.000 pensionari cer indexarea pensiilor din luna februarie. Ce șanse au? Ce le propune ministrul muncii?
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Cum se menține Radu Vâlcan în formă la 48 de ani. „Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile”