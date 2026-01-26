Maia Sandu: „Rusia a cheltuit aproape 2% din PIB-ul Moldovei pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Rusia ar fi cheltuit aproape 2% din Produsul Intern Brut al țării, echivalentul a aproximativ 7 miliarde de lei, pentru a influența și vicia alegerile parlamentare din 2025. Afirmația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, la Varșovia.

„Estimăm că Rusia a cheltuit aproape 2% din PIB-ul Moldovei pentru a vicia alegerile noastre parlamentare din 2025 - prin manipulare informaţională coordonată, atacuri cibernetice, finanţare ilicită a partidelor politice, acte de sabotaj, proteste plătite şi tentative deliberate de a provoca violenţă pe străzile noastre", a declarat Maia Sandu în conferinţa de presă susţinută la Varşovia, unde întreprinde o vizită de lucru, la invitaţia omologului său polonez, potrivit deschide.md.

Pe parcursul a trei ani electorali consecutivi, instituţiile publice, media şi cetăţenii R. Moldova au rezistat ferm în faţa unei ingerinţe ruse sistematice şi fără precedent, a afirmat Maia Sandu, subliniind că această presiune nu a întors Republica Moldova din drum.

„Dimpotrivă, ne-a consolidat direcţia. Am accelerat reformele, am întărit instituţiile şi ne-am aliniat mai profund la standardele Uniunii Europene”, a adăugat ea.

Totodată, Maia Sandu a evidenţiat sprijinul Poloniei pentru consolidarea rezilienţei Republicii Moldova, reafirmând angajamentul ferm al republicii pentru integrarea europeană. Preşedintele moldovean a subliniat că „aderarea la Uniunea Europeană reprezintă cea mai clară garanţie de securitate, democraţie şi libertate pentru Republica Moldova”.

