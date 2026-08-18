Maia Sandu: Rusia trimite intenţionat unele drone în Republica Moldova. „Am văzut şi în România, şi în Polonia”

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat luni, într-un interviu, că unele drone pătrund în spaţiul aerian al țării din întâmplare, dar altele sunt trimise intenţionat şi singurul demers eficient pentru a reacţiona nu este neapărat la nivel diplomatic, ci prin acordarea de mai mult sprijin Ucrainei în războiul de apărare împotriva Rusiei.

Șefa statului a fost întrebată în emisiunea „La 360 de grade” de la Teleradio Moldova dacă dronele care survolează neautorizat spaţiul aerian al ţării sunt o întâmplare sau, prin acestea, Rusia testează capacitatea de reacţie a Republicii Moldova şi a ţărilor vecine.

„Eu cred că unele ajung din întâmplare şi altele ajung pentru că sunt trimise, şi nu doar în spaţiul nostru aerian, dar şi în spaţiul aerian al altor state din regiune. Am văzut şi în România, şi în Polonia. Deci, judecând după traiectoria acelor drone, putem spune care sunt trimise intenţionat şi care sunt acolo din întâmplare. Şi într-un caz, şi în altul, aceste drone violează spaţiul aerian al ţării noastre. Şi într-un caz, şi în altul, ele reprezintă un pericol pentru oameni şi singurul care se face vinovat, singura parte care se face vinovată de aceste lucruri este Federaţia Rusă, care a început acest război”, a declarat Maia Sandu, citată de NewsMaker, potrivit News.ro.

În acelaşi timp, şefa statului este de părere că o eventuală expulzare a ambasadorului agreat al Rusiei la Chişinău, Oleg Ozerov, nu va opri survolurile neautorizate în spaţiul aerian al Republicii Moldova.

Nici notele de protest transmise de Chişinău nu schimbă politica Rusiei, crede Maia Sandu. În schimb, „lucrurile care pot să aibă impact este un sprijin mai mare pentru Ucraina”, a arătat preşedinta Republicii Moldova.

„Cele mai importante lucruri care pot fi făcute pentru ca să oprim aceste drone şi în Republica Moldova, şi în Ucraina, şi peste tot este ca să ajutăm Ucraina şi ca Ucraina să reuşească în acest război”, a explicat Maia Sandu. „Sigur că noi putem să trimitem note de protest, putem să trimitem oameni acasă, dar de la asta, din păcate, nu se schimbă politica Rusiei. (…) Lucrurile care pot să aibă impact este un sprijin mai mare pentru Ucraina. (…) Altfel, am văzut în toţi aceşti ani că Federaţiei Ruse nu-i pasă de notele de protest”, a adăugat Maia Sandu.

„Credeţi că asta va opri Rusia?”

Întrebată dacă autorităţile de la Chişinău se gândesc să aplice măsuri mai drastice în acest sens, preşedinta a insistat: „Măsurile drastice sunt cele care pot opri războiul. (…) Aceste măsuri ţin de ajutorarea Ucrainei”.

La întrebarea dacă se va ajunge la expulzarea ambasadorului agreat al Rusiei la Chişinău, Maia Sandu a declarat: „Credeţi că asta este o metodă care va opri Rusia din acţiunile sale? Nu cred. Da, asta se poate face, dar credeţi că de la asta Rusia n-o să mai încalce spaţiul aerian? Eu nu cred asta”.

Zeci de incidente cu drone care au intrat în spaţiul aerian al Republicii Moldova s-au înregistrat de la invazia rusă în Ucraina, în urmă cu mai bine de patru ani. Astfel de evenimente s-au intensificat în ultima vreme.

O dronă a intrat în spaţiul aerian al Republicii Moldova duminică, 16 august, în jurul orei 04:30. Aceasta a venit dinspre Ucraina, a zburat timp de 18 minute deasupra ţării şi s-a îndreptat spre Galaţi, în România. Potrivit Ministerului Apărării de la Chişinău, aceasta era de tip Shahed 136 (Geran 2). Drona a fost doborâtă în jurul orei ora 05.00 în România de un avion al forţelor aeriene spaniole.

În Moldova, inclusiv luni a fost raportat un incident în raionul Ştefan Vodă, la circa 100 de km de Chişinău, unde aparent o dronă a explodat pe un câmp, la câteva zile după un eveniment similar care a avut loc cam în aceeaşi zonă.

Editor : B.P.