Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. Subiectele discute de cei doi

Data publicării:
ITALY - POPE LEO XIV RECEVING THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA MAIA SANDU IN APOSTOLIC PALACE , VATICAN - 2025/9/12
Maia Sandu și Papa Leon al XIV-lea. Sursa foto: Profimedia Images

Papa Leon al XIV-lea a primit-o în audiență pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. La colocviile avute după audiență la Secretariatul de stat al Sfântului Scaun, cardinalul Pietro Parolin și președinta Maia Sandu au abordat, printre altele, ”situația păcii și a securității la nivel local, regional și internațional, cu o referință particulară la evoluțiile recente din Ucraina”, anunță Vaticanul într-un comunicat. 

Sanctitatea Sa Leon al XIV-lea a primit-o astăzi în audiență pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Audiența a avut loc în Palatul Apostolic din Cetatea Vaticanului.

După întrevederea cu Suveranul Pontif, președinta Sandu a avut o întâlnire cu cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, care era însoțit de arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru Raporturile cu statele și organizațiile internaționale.

”În cadrul întâlnirii cordiale de la Secretariatul de stat”, aflăm dintr-un comunicat al Sălii de Presă a Sfântului Scaun, ”s-a exprimat bucuria pentru relațiile bilaterale pozitive existente și urarea unei ulterioare consolidări a acestora”.

”Succesiv”, se mai spune în comunicatul de presă, ”colocviile au făcut referință la situația păcii și a securității la nivel local, regional și internațional, cu o referință particulară la evoluțiile recente din Ucraina”.

