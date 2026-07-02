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Maia Sandu și Igor Grosu nu au participat la recepția organizată de Ambasada SUA la Chișinău. Opoziția pro-rusă a speculat momentul

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maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu. Foto: Profimedia
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La recepţia oferită miercuri de Ambasada SUA la Chişinău pentru a marca 250 de ani de la declararea independenţei, conducerea ţării a fost reprezentată de premierul Alexandru Munteanu, în timp ce preşedinta Maia Sandu, preşedintele Parlamentului Igor Grosu şi deputaţii PAS, partidul aflat la putere, au lipsit. Faptul a fost remarcat şi speculat de politicienii şi presa de opoziţie şi cu orientare prorusă din Republica Moldova.

Discursurile oficiale au fost deschise de Însărcinatul cu Afaceri al SUA, Nick Pietrowicz (Chargé d’Affaires), care a subliniat cei 250 de ani de valori comune, libertate şi parteneriatul strategic durabil cu Republica Moldova.

La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de felicitare în numele Executivului şi a mulţumit Statelor Unite pentru sprijinul acordat Republicii Moldova, subliniind importanţa parteneriatului strategic dintre cele două state. Însoţit de câţiva miniştri, el a fost demnitarul cu rangul cel mai înalt care a reprezentat conducerea ţării.

Prezent la eveniment, deputatul de opoziţie Vasile Costiuc, lider al partidului „Democraţia Acasă” şi apropiat în ultimii ani de AUR din România, a remarcat absenţa conducerii statului şi a lansat speculaţii că ar putea fi vorba de o deteriorare a relaţiilor dintre Chişinău şi Washington.

„Acum câteva săptămâni a fost aniversarea statului italian. Pe scenă au vorbit doamna preşedintă şi preşedintele Parlamentului, Igor Grosu. Astăzi, la Ambasada Statelor Unite, pentru o dată foarte importantă – 250 de ani – doamna preşedintă Maia Sandu nu a venit. A trimis şi a vorbit aici premierul Munteanu”, a declarat Costiuc, citat de omniapres.md, un portal de ştiri critic la adresa puterii.

„Ceva se întâmplă în relaţii. Ori liderul nostru este supărat că nu a fost invitat în Statele Unite, ori se întâmplă ceva, de nu a venit. Este doar o observaţie”, a mai spus Costiuc. El a postat un comentariu ironic şi pe contul său de Facebook: „Cel mai important partener strategic al Republicii Moldova marchează un moment istoric. Iar marea absentă este chiar Maia Sandu. Oare se teme că, printre invitaţi, ar putea apărea vreo verişoară… sau că ar putea da ochii cu cele trei litere care provoacă atâta nelinişte: FBI?”

Deputatul face aluzie la scandalul momentului în Republica Moldova, după ce s-a aflat că o verişoară a preşedintei Maia Sandu a încasat de la compania de stat MoldATSA venituri foarte mari într-un post de comunicare publică, ceea ce a determinat-o pe şefa statului să aibă o poziţie publică şi să ceară măsuri anticorupţie şi de eficientizare în întreprinderile de stat.

Maia Sandu a studiat la Harvard, unde a făcut un master în administraţie, şi a lucrat timp de doi ani la sediul Băncii Mondiale din Washington, D.C.

La rândul său, fostul premier Ion Chicu, perceput ca având o orientare prorusă, a comentat absenţa liderilor ţării într-o postare publicată pe reţelele sociale. „Nici Maia Sandu, nici ”văru’ Igor”, nici urmă de deputat PAS-ist în sală. Multă lume destoinică la recepţie – una foarte solemnă şi frumoasă. God Save America!”, a scris Chicu.

După recepţie, Ambasada SUA a fost un mesaj de mulţumire pe reţelele sociale. „Am fost onoraţi să marcăm acest moment extraordinar alături de prietenii şi oaspeţii noştri la recepţia anuală de 4 Iulie a Ambasadei SUA. Sincere mulţumiri tuturor sponsorilor noştri care au făcut posibilă această celebrare istorică. Nu rataţi două momente spectaculoase! Pe 3 şi 4 iulie, Arcul de Triumf şi Primăria municipiului Chişinău vor fi iluminate în culorile roşu, alb şi albastru, iar în seara de 4 iulie cerul capitalei va fi luminat de un impresionant spectacol de focuri de artificii dedicat Zilei Independenţei Statelor Unite”, a scris Ambasada SUA la Chişinău într-o postare pe Facebook scrisă în română, rusă şi engleză şi însoţită de fotografii de la recepţie.

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Editor : A.R.

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