Maia Sandu: SUA finanțează cu 130 de milioane dolari o linie electrică care va lega Moldova de rețeaua europeană, prin România

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat, miercuri, că guvernul SUA a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România), o nouă conexiune de 190 km care va lega Moldova de rețeaua europeană de energie electrică.

„Guvernul Statelor Unite ale Americii a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România). Noua conexiune, de 190 km, va lega Moldova de rețeaua europeană și, împreună cu linia Chișinău–Vulcănești, care va fi finalizată în acest an, și proiectul Bălți–Suceava aflat în pregătire, marchează un pas decisiv spre securitatea energetică a țării.

Această investiție, foarte importantă pentru Moldova, va consolida cooperarea economică și în domeniul energetic cu Statele Unite ale Americii”, arată mesajul Maiei Sandu pe Facebook.

Editor : Alexandru Costea