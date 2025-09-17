Live TV

Maia Sandu: SUA finanțează cu 130 de milioane dolari o linie electrică care va lega Moldova de rețeaua europeană, prin România

Data publicării:
retea energie electrica
Foto: Maia Sandu/ Facebook

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat, miercuri, că guvernul SUA a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România), o nouă conexiune de 190 km care va lega Moldova de rețeaua europeană de energie electrică.

„Guvernul Statelor Unite ale Americii a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România). Noua conexiune, de 190 km, va lega Moldova de rețeaua europeană și, împreună cu linia Chișinău–Vulcănești, care va fi finalizată în acest an, și proiectul Bălți–Suceava aflat în pregătire, marchează un pas decisiv spre securitatea energetică a țării.

Această investiție, foarte importantă pentru Moldova, va consolida cooperarea economică și în domeniul energetic cu Statele Unite ale Americii”, arată mesajul Maiei Sandu pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
intrarea in sala CCR
2
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Traian Băsescu
5
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Digi Sport
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Jan Marsalek in Moscow
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un...
Regele Charles și Donald Trump
Cum l-ar putea convinge regele Charles pe Donald Trump să sprijine...
lucian duta fost sef cnas
Lucian Duță scapă de închisoare. Fostul șef CNAS, condamnat pentru o...
Nicușor Dan.
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de...
Ultimele știri
Guvernul a atras investiții de peste 2,15 miliarde de lei la ultima ediție FIDELIS. Care au fost cele mai accesate emisiuni
Aderarea la UE este o formă de garanție de securitate, i-a spus președinta Parlamentului European lui Zelenski, la Kiev
Rogobete: În discuţia iniţială cu premierul am spus că în sănătate nu putem tăia bugete, însă reorientăm şi reaşezăm lucrurile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vladimir plahotniuc
Grecii s-au răzgândit: Plahotniuc nu va mai fi extrădat în Republica Moldova. Oligarhul ar fi trebuit să ajungă pe 25 septembrie
bani moldova
Un milion de euro destinat coruperii votanților din Republica Moldova, confiscat de anchetatori de la oamenii lui Putin de peste Prut
vlah putin
Cum încearcă Putin să pună mâna pe guvernul de la Chișinău. Schema devoalată de autoritățile de la Vilnius
Details with the Romanian and Republic of Moldova flags with autumn trees in the background.
Sondaj: Aproape jumătate dintre români vor unirea cu Republica Moldova
donald maia
Maia Sandu și Donald Trump, la egalitate într-un sondaj despre liderii și instituțiile care inspiră încredere românilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
După ce a împlinit 21 de ani, David Popovici a primit cel mai tare mesaj de la iubita lui, Taisia. ”Fericiți”
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Ilie Dumitrescu. Toto nu e singurul copil al fostului mare internațional
Adevărul
Motivele care l-ar fi împins la crimă pe ucigașul lui Charlie Kirk, potrivit procurorilor
Playtech
Donald Trump a fost fermecat de Kate Middleton. Un expert în citirea pe buze a dezvăluit ce i-a spus...
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a ajuns să câștige 60.000 € lunar și să ”strălucească”...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe...
Newsweek
Pensie cu 300 lei mai mică pentru o categorie de pensionari care trec la pensie limită vârstă. De ce
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...