Live TV

Video Maria Băsescu a votat la alegerile din Republica Moldova. De ce a mers singură la vot

Data actualizării: Data publicării:
Maria și Traian Băsescu.
Maria și Traian Băsescu. Foto: Inquam Photos / Adriana Neagoe

Maria Băsescu, soția fostului președinte Traian Băsescu, a votat, duminică, la Ambasada Republicii Moldova de la București, la alegerile parlamentare din țara vecină, potrivit Digi24. Aceasta a mers singură la urne pentru a vota, după ce fostul șef al statului a rămas fără cetățenie moldovenească în 2018. 

La Ambasada Republicii Moldova de la București au votat circa 500 de persoane până la ora 12. Printre acestea se numără și Maria Băsescu, soția fostului președinte Traian Băsescu, potrivit Digi24

Atât ea, cât și fostul șef al statului, au primit în 2016 cetățenia moldovenească. Tot în 2016, după ce Igor Dodon a devenit președinte al Republicii Moldova, a fost emis un decret prin care i-a retras cetățenia lui Traian Băsescu, dar nu și soției sale Maria. Băsescu a contestat decretul în instanță, dar judecătoriile au menținut decizia ca fiind legală și întemeiată. În 2018 Traian Băsescu a rămas fără cetăţenia Republicii Moldova.

Duminică, Maria Băsescu s-a prezentat singură la urne pentru a vota. „Îmi doresc ce e mai bun”, a spus aceasta.

Și europarlamentarul Eugen Tomac a votat la Ambasada Republicii Moldova de la București. El a transmis că votul de duminică are „o miză fără precedent”.

Pe lângă secția de la Ambasada Republicii Moldova de la București, în Capitală mai sunt patru secții de votare unde pot merge cetățenii.

Sunt 23 de secții în total România, iar până la ora 12 circa 9.000 de persoane au votat pe teritoriul țării noastre.

Pe teritoriul României au votat, în general, persoane tinere: peste 60% au vârste cuprinse între 18 și 45 de ani. La ora 07:00 s-au deschis urnele, iar la 21 se vor închide.

Duminică sunt organizate cele mai importante alegeri parlamentare din istoria Republicii Moldova. Oamenii sunt chemați la urne pentru a alege între Uniunea Europeană și supunerea față de Kremlin. Moldovenii au de ales de pe o listă cu 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți care vor forma viitorul Legislativ format din 101 deputați.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ninsoare pe camp
1
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
2
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
3
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
femeie cu un colet in fata
4
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce...
drona in zbor
5
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat...
La 30 de ani, a ieșit cu un puști de 17 ani și a spus totul, după ce imaginile au făcut înconjurul lumii și a aflat adevărul
Digi Sport
La 30 de ani, a ieșit cu un puști de 17 ani și a spus totul, după ce imaginile au făcut înconjurul lumii și a aflat adevărul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
femeie cu buletin de vot, alegeri moldova
Alegeri Republica Moldova 2025. Maia Sandu: „Casa noastră scumpă e în...
maia sandu
Maia Sandu: Moldova nu există fără moldovenii din diaspora. „Vă rog...
FED CONFERINTA NICUSOR 300725_28297
Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova: „De...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc...
Ultimele știri
Alegeri Republica Moldova 2025. Alerte cu bombă la mai multe secții de votare din diaspora, inclusiv în București
Al doilea incident în două zile: drone detectate deasupra bazelor militare din Danemarca
Oana Ţoiu s-a întâlnit cu secretarul general ONU, Antonio Guterres. „Am avut o discuţie consistentă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Chisinau, Republik Moldau 20. Oktober 2024: Präsidentschaftswahl und Verfassungsreferendum in der Republik Moldau Im Bil
Alegerile din Republica Moldova, deschidere de pagină în presa lui Putin. Ce scriu jurnaliștii de la Moscova despre scrutin
femei din Rep moldova cu doi copii in brate, a mers la vot la ambasada chinei
Alegeri Republica Moldova 2025. O moldoveancă a mers 1.400 de kilometri, împreună cu doi copii, pentru a vota la Beijing
traian basescu
Mesajul lui Traian Băsescu înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova
moldovean la urne
Alegeri Republica Moldova 2025. Scenarii de fraudare a votului
Clădirea Parlamentului din Republica Moldova.
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Când ar putea să apară rezultatele finale: explicațiile Comisiei Electorale de la Chișinău
Partenerii noștri
Pe Roz
Goldie Hawn, despre importanța sănătății mintale. Drama prin care a trecut fiul ei la 24 de ani și cum l-a...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Gigi Becali a virat banii către CFR Cluj! Ce sumă a încasat Nelutu Varga la finalul săptămânii!
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
„Au aruncat cu popcorn în bunica de 80 ani a lui Paşcanu!” Adevărul despre scandalul din tribune de la...
Adevărul
Câți bani câștigă un muncitor din Sri Lanka în România. Între realitate și percepție
Playtech
Are voie vecinul să ridice drona în curtea ta? Explicaţia avocaţilor
Digi FM
Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit. Motivul pentru care mama artistei a fost dezamăgită chiar în...
Digi Sport
Benfica i-a pus pe masă 9.000.000 € lui Gigi Becali! Patronul FCSB-ului n-a stat pe gânduri
Pro FM
Selena Gomez și Benny Blanco, primele fotografii de la nuntă. Imaginile inedite i-au impresionat pe fani:„Să...
Film Now
La doar 15 ani, Owen Cooper a rescris replicile din „Adolescence” și a luat un premiu Emmy. Nimeni nu știa că...
Adevarul
90 la sută dintre tineri vor să plece din această zonă. Sociolog: „Putem vorbi de un veritabil amurg colectiv...
Newsweek
Ce este pensia suplimentară și cine o poate lua? Ce bani îți aduce în plus la pensie?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Cum comunică Emma Heming cu Bruce Willis, în timp ce actorul se luptă cu demență frontotemporală: „Avem...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...