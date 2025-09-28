Maria Băsescu, soția fostului președinte Traian Băsescu, a votat, duminică, la Ambasada Republicii Moldova de la București, la alegerile parlamentare din țara vecină, potrivit Digi24. Aceasta a mers singură la urne pentru a vota, după ce fostul șef al statului a rămas fără cetățenie moldovenească în 2018.

La Ambasada Republicii Moldova de la București au votat circa 500 de persoane până la ora 12. Printre acestea se numără și Maria Băsescu, soția fostului președinte Traian Băsescu, potrivit Digi24.

Atât ea, cât și fostul șef al statului, au primit în 2016 cetățenia moldovenească. Tot în 2016, după ce Igor Dodon a devenit președinte al Republicii Moldova, a fost emis un decret prin care i-a retras cetățenia lui Traian Băsescu, dar nu și soției sale Maria. Băsescu a contestat decretul în instanță, dar judecătoriile au menținut decizia ca fiind legală și întemeiată. În 2018 Traian Băsescu a rămas fără cetăţenia Republicii Moldova.

Duminică, Maria Băsescu s-a prezentat singură la urne pentru a vota. „Îmi doresc ce e mai bun”, a spus aceasta.

Și europarlamentarul Eugen Tomac a votat la Ambasada Republicii Moldova de la București. El a transmis că votul de duminică are „o miză fără precedent”.

Pe lângă secția de la Ambasada Republicii Moldova de la București, în Capitală mai sunt patru secții de votare unde pot merge cetățenii.

Sunt 23 de secții în total România, iar până la ora 12 circa 9.000 de persoane au votat pe teritoriul țării noastre.

Pe teritoriul României au votat, în general, persoane tinere: peste 60% au vârste cuprinse între 18 și 45 de ani. La ora 07:00 s-au deschis urnele, iar la 21 se vor închide.

Duminică sunt organizate cele mai importante alegeri parlamentare din istoria Republicii Moldova. Oamenii sunt chemați la urne pentru a alege între Uniunea Europeană și supunerea față de Kremlin. Moldovenii au de ales de pe o listă cu 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți care vor forma viitorul Legislativ format din 101 deputați.

