Medic român: În R. Moldova a fost cea mai grea experiență din viața mea

Giorgiana Matei este unul dintre medicii români care s-au oferit să plece în misiunea de ajutor trimisă de România în Republica Moldova. Medic la SMURD Iași, ea a povestit, la Digi24, că ceea ce a văzut în cele două săptămâni petrecute la Chișinău a fost cea mai grea experiență din viața sa. Acolo cazurile de la terapie intensivă sunt mult mai grave decât cele de la Iași, iar tânăra crede că e posibil ca în țara vecină să circule o tulpină mai virulentă a virusului SARS-CoV-2.

„În Republica Moldova a fost o experiență foarte grea, cea mai grea experiență din viața mea de medic de până acum, chiar dacă nu am o experiență chiar foarte vastă, sunt specialist de trei ani de zile. Ce am întâmpinat acolo practic, aici nu exista! Atât de multe cazuri, atât de multe cazuri grave pe terapie intensivă, atât de mulți colegi medici și asistenți pe terapie intensivă! Din această cauză spun că a fost o experiență foarte grea, chiar și la nivel psihologic, nu neapărat la nivel medical”, a relatat doctorița.

Fiind cel mai mare spital din Republica Moldova, spital de medicină urgentă și cel mai mare centru de politraumă, acolo se aduceau toate cazurile care aveau nevoie de terapie intensivă, a explicat ea.

„În privința dotărilor, sincer, m-a surprins pozitiv, chiar aveau aparatură, aveau echipamente, dar vorbesc strict de spitalul unde am activat, în Institutul de Medicină Urgentă. Celelalte spitale nu știu, că nu am fost. Când am ajuns noi acolo, erau pregătiți. Aveau aceleași protocoale ca și aici, erau protocoale traduse la zi și circuite chiar existau pe terapie intensivă, existau și ne-au spus că până la acel moment nu a fost niciun medic sau vreun cadru medical infectat”, a povestit Giorgiana Matei.

„Pacienții care erau intubați și nu erau conștienți erau sedați continuu și conectați la aparate. Mi s-a părut starea lor mult mai gravă decât aici. Eu n-am văzut spitalul cel mai mare de boli infecțioase de la noi, Matei Balș, în schimb, față de situația din Iași, într-adevăr sunt cazuri mult mai grave de terapie intensivă. Nu știu care este explicația, probabil e mai virulent” virusul, a spus medicul SMURD.

„Aș sfătui să nu se relaxeze lumea. O să se întâmple din ce în ce mai rău”

Cele 42 de cadre medicale care au fost în Republica Moldova au intrat la întoarcere în autoizolare. Șapte dintre ele sunt infectate cu SARS-CoV-2. Giorgiana Matei s-a întors însă deja la muncă, după ce a avut trei teste negative.

„Este foarte mare nevoie de noi și aici. Vin foarte multe cazuri, și cu patologie respiratorie, suspecți de coronavirus, și avem nevoie”, spune ea.

Medicul spune că la spitalul unde lucrează nu se simte că epidemia de coronavirus din România ar fi în scădere. În continuare sunt foarte multe cazuri, dar au început să vină și pacienții care nu au venit în starea de urgență. Așa se face că s-a supraaglomerat din nou Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași și cu cazuri de bolnavi cronici, și cu cazuri de accidente rutiere - care au lipsit în starea de urgență -, și cu cazuri de agresiuni.

„Ne confruntăm cu un aflux de pacienți. Eu aș sfătui pe toată lumea să nu se relaxeze încă, pentru că o să se întâmple din ce în ce mai rău. Când am plecat eu, înainte de 1 mai, erau mai puține cazuri de coronavirus. Acum, când m-am întors, sunt mai multe. Probabil e și relaxarea, probabil oameni care nu au mai stat în casă. Bine, nici să stai numai în casă nu e o soluție, dar nici să începi distracțiile! Ar trebui un pic de grijă, totuși. Îi văd pe stradă și îmi dau seama că sunt mai relaxați”, a spus medicul de la SMURD Iași.

