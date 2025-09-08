Live TV

Mesajul lui Donald Trump pentru Republica Moldova. În țara vecină urmează alegerile parlamentare

Donald Trump și Vlad Kulminski. Sursa foto: White House

Preşedintele american Donald Trump a declarat că apreciază parteneriatul SUA cu Chişinăul şi a spus că o „Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională”. Declaraţia a fost făcută cu ocazia primirii la Casa Albă a noului ambasador al Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care şi-a prezentat scrisorile de acreditare, potrivit unui comunicat postat pe contul de Facebook al MAE moldovean.

Postarea este însoţită de două fotografii cu preşedintele Donald Trump şi ambasadorul Vlad Kulminski, pentru care este creditată Casa Albă.

Primirea ambasadorului Kulminski la Casa Albă pentru prezentarea scrisorilor de acreditare intervine în plină campanie electorală în Republica Moldova pentru alegerile legislative cruciale din 28 septembrie, în condiţiile în care autorităţile de la Chişinău denunţă o interferenţă pronunţată a Rusiei.

Preşedintele Trump i-a urat bun venit ambasadorului Kulminski la Washington. El a subliniat că administraţia sa se angajează să asigure o pace durabilă în regiune, că încheierea războiului din Ucraina este pe agenda sa şi a reamintit că a pus deja capăt la şapte conflicte de lungă durată, dând asigurări că intenţionează să pună capăt şi acestui război.

Preşedintele american a subliniat, că o Moldovă care să trăiască în pace este esenţială pentru securitatea regională, potrivit MAE de la Chişinău.

Şeful Casei Albe a spus că Statele Unite apreciază parteneriatul cuprinzător cu Republica Moldova, iar în declaraţiile scrise transmise după ceremonie, a subliniat puterea relaţiei bilaterale de 34 de ani, care se reflectă în angajamentele durabile în domeniul comerţului, investiţiilor, securităţii şi schimburilor culturale.

Donald Trump „a menţionat că SUA aşteaptă cu interes să colaboreze cu Guvernul Moldovei în vederea atingerii obiectivelor comune de securitate a frontierelor, prosperitate pentru ambele naţiuni şi descurajarea organizaţiilor criminale transnaţionale care afectează Moldova. Preşedintele a recunoscut, de asemenea, oportunităţile de cooperare pe măsură ce Moldova îşi consolidează independenţa energetică şi a reafirmat interesul SUA de a promova relaţii comerciale care să aducă beneficii ambelor ţări”, precizează declaraţia Ministerului moldovean de Externe.

În discursul său, ambasadorul Vlad Kulminski i-a transmis respectul personal al preşedintei Maia Sandu, menţionând că este o mare onoare să reprezinte poporul moldovean în Statele Unite. El a subliniat angajamentul Moldovei de a păstra pacea ca interes naţional vital şi şi-a exprimat recunoştinţa faţă de preşedintele Trump - pe care l-a descris ca fiind singura persoană care poate opri războiul - pentru eforturile sale constante de a aduce pacea în regiune. Totodată, el a subliniat progresul Moldovei în consolidarea independenţei sale energetice, salutând în acelaşi timp implicarea mediului de afaceri american.

La începutul lunii iulie, Donald Trump a anunţat-o pe Maia Sandu într-o scrisoare că SUA vor impune, începând cu 1 august 2025, un tarif vamal de 25% pentru toate produsele moldoveneşti exportate pe piaţa americană. Cota este mai redusă decât propunerea iniţială a părţii americane, de 31%, care fusese avansată cu trei luni în urmă, iar Donald Trump şi-a arătat disponibilitatea de a o modifica, în anumite condiţii.

Washingtonul a felicitat, de asemenea, Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenţei, subliniind - într-un context politic tensionat de interferenţele Rusiei - dorinţa de a aprofunda legăturile bilaterale. Secretarul de stat Marco Rubio, dar şi noul reprezentant diplomatic al SUA la Chişinău, Nick Pietrowicz, au transmis mesaje de susţinere, cel din urmă adresându-se în limba română.

În mai, poliţia din Republica Moldova a primit ca donaţii din partea SUA echipamente în valoare de 340.000 de dolari, iar presa americană a scris că Trump ar vrea să deporteze imigranţii ilegali din SUA inclusiv în Moldova.

În ceea ce priveşte energia, SUA au acordat un sprijin puternic Republicii Moldova, în special dupa invazia rusă în Ucraina, prin programele USAID, în prezent Chişinăul fiind independent de importurile energetice din Rusia. Însă, odată cu oprirea programului USAID de către administraţia Trump, în prezent se caută noi modalităţi de cooperare. Accentul se pune pe proiecte strategice, cum ar fi dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei (BESS) şi construcţia liniei electrice Străşeni–Gutinaş. Ministrul energiei din Republica Moldova a discutat pe această temă luna trecută cu noul reprezentant diplomatic al SUA la Chişinău Nick Pietrowicz.

