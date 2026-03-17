Mesajul Maiei Sandu după ce o dronă cu explozibil a aterizat pe teritoriul Republicii Moldova

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat în termeni duri un nou incident grav de securitate. O dronă cu explozibili trimisă de către Federația Rusă în Ucraina a aterizat într-o localitate din sudul țării vecine.

”O dronă rusească găsită astăzi în satul moldovenesc Tudora avea încărcătură explozivă. Este o violare gravă a spațiului nostru aerian și o amenințare la adresa cetățenilor noștri. Rusia încalcă repetat suveranitatea noastră și pune în pericol viețile cetățenilor noștri” a scris Maia Sandu pe Twitter.

Amintim că, azi dimineață, fragmentele unei drone au fost depistate la aproximativ jumătate de kilometru de frontieră.

Ajunși la fața locului, polițiștii și geniștii Armatei Naționale au stabilit că drona este activă și conține un dispozitiv explozibil. Având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozivă vor efectua o explozie controlată la fața locului.

