Mesajul Maiei Sandu la 17 ani de la înlăturarea regimului comunist de la Chișinău: „Onorăm dârzenia și sacrificiul”

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis marți un mesaj prin care vorbește despre evenimentele din 2009 de la Chișinău când protestele uriașe au reușit să dărâme regimul comunist condus de fostul președinte, Vladimir Voronin.

Aceasta a scris pe rețelele sociale: „Ne amintim astăzi de momentul rușinos din istoria noastră, când – la 7 aprilie 2009 – statul și-a agresat proprii cetățeni pentru simpla revendicare de a li se respecta voința, exprimată prin vot.
A fost o confruntare între solidaritatea și curajul zecilor de mii de oameni ieșiți pașnic în stradă și abuzurile care au făcut victime, au lăsat în urmă sute de tineri umiliți și au provocat răni care încă dor.

Iar această traumă nu se va putea vindeca atâta vreme cât justiția rămâne datoare cu adevărul și dreptatea pe care încă le așteaptă cei care au îndrăznit, acum 17 ani, să spere la un viitor mai bun.
7 aprilie rămâne o lecție despre cât de ușor pot fi încălcate drepturile fundamentale – și despre importanța de a apăra libertatea. Prin pașii pe care am început să îi facem, în ultimii ani, spre Uniunea Europeană, noi construim abia acum democrația pe care au cerut-o manifestanții de atunci. Astfel onorăm dârzenia și sacrificiul celor care s-au ridicat și au avut de suferit, păstrând vii memoria și idealurile lor.”

