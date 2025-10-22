Mesajul Maiei Sandu la ședința solemnă de constituire a Legislativului de la Chișinău

Maia Sandu s-a adresat Legislativului din Republica Moldova la ședința solemnă de constituire a Parlamentului. Președintele de la Chișinău a lansat un apel la unitate națională, responsabilitate parlamentară și consolidarea ireversibilă a parcursului european.

Într-un context regional marcat de tensiuni, Maia Sandu a avertizat asupra pericolului continuu al ingerințelor străine, în special al războiului hibrid desfășurat de regimul de la Kremlin.

”Lumea trece printr-o perioadă de tensiuni și incertitudini profunde, iar țara noastră se confruntă cu atacuri hibride menite să ne dezbine, să ne sperie și să ne slăbească. O mare parte dintre aceste tensiuni nu au fost întâmplătoare – ele au fost alimentate din afară, de cei care nu vor o Moldovă liberă și suverană. În ciuda acestor încercări, moldovenii au ales pacea, dezvoltarea, au ales direcția europeană” a declarat președintele.

Maia Sandu a subliniat că aceste atacuri nu s-au limitat la propaganda clasică, ci au inclus tentative de cumpărare a voturilor, dezinformare în mediul online și finanțări ilegale ale unor concurenți electorali.

Lidera de la Chișinău a criticat deschis actorii politici care au contribuit activ la subminarea stabilității naționale.

”Cei care, pentru putere și bani, au fost părtași la războiul hibrid și au servit unor interese străine trebuie să înțeleagă că devotamentul față de țară este sacru” a subliniat Maia Sandu.

Sandu a mai respins și acuzațiile privind limitarea drepturilor în campania electorală. Potrivit ei, măsurile adoptate au avut ca scop protejarea democrației de ingerințe externe.

”Știu că există (și în această sală) pretinși apărători ai democrației care au criticat acțiunile întreprinse de autorități pentru a apăra democrația de ingerințe externe, fie că vorbim de combaterea finanțărilor ilegale, de intervenții în spațiul digital sau de scoaterea din cursă a unor candidați cu intenții antinaționale. Cu atât mai ipocrită este tăcerea lor în legătură cu arestarea tinerilor în Rusia pentru un cântec fredonat pe stradă. Așadar, nu vom primi lecții de democrație de la cei care își iau indicațiile de la Moscova” a punctat Sandu.

Un alt mesaj cheie transmis parlamentarilor a fost legat de parcursul european al Republicii Moldova. Maia Sandu le-a cerut deputaților să adopte un ritm susținut de armonizare legislativă cu normele europene, astfel încât în timpul actualei legislaturi să poată fi semnat Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

”Noul Legislativ este chemat să ducă la îndeplinire obiectivul înscris în Constituția Republicii Moldova de a duce țara în Uniunea Europeană. Fac un apel să contribuiți la armonizarea cadrului legal și să vă asumați un ritm susținut de adoptare a actelor normative necesare pentru avansarea negocierilor” a spus șeful statului.

Ea a subliniat că integrarea europeană este garanția păcii, suveranității și stabilității R. Moldova.

Maia Sandu a menționat și alte priorități ale noii legislaturi: finalizarea vettingului în justiție, combaterea corupției, investiții în irigații și protecția mediului, precum și lansarea unei reforme teritorial-administrative.

”Reziliența unei democrații nu se măsoară doar prin forța instituțiilor sau a cadrului legal, ci și prin capacitatea oamenilor de a recunoaște minciuna, de a respinge manipularea și de a rămâne uniți în jurul adevărului”, a declarat președintele, transmite deschide.md.

În finalul discursului, Maia Sandu a făcut un apel la solidaritate națională și implicare, amintind că R. Moldova are nevoie de fiecare cetățean, indiferent unde se află.

”Este momentul să încurajăm revenirea acasă a celor plecați peste hotare – oameni valoroși, cu experiență și energie, de care țara noastră are mare nevoie. Să lucrăm împreună – cu credință – pentru ca Moldova să devină o casă a păcii și a speranței pentru toți cetățenii săi. Într-un ceas bun și la treabă!” a conchis Maia Sandu

