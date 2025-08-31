Live TV

„Metoda Georgescu” în R. Moldova. Cum a devenit vedetă pe TikTok candidatul susținut de George Simion: „Vasile cu mână de fier”

Data publicării:
costiuc campanie
Sursa: captura video
Din articol
Cine este Vasile Costiuc 

„Metoda Georgescu” prinde și în Republica Moldova. În doar o săptămână, candidatul susținut de George Simion a devenit brusc vizibil pe TikTok, cu peste un milion de vizualizări.

Potrivit unui raport Expert Forum, creșterea bruscă a vizualizărilor candidatului Vasile Costiuc, reprezentant al opoziției, „se bazează pe o rețea de conturi care amplifică artificial conținutul”.

Creșterea de 300% în ultimele şapte zile față de săptămâna precedentă stârneşte suspiciuni legitime privind autenticitatea acestei popularități. Experții au identificat 17 conturi care au creat 417 videoclipuri în ultimele şapte zile, promovând majoritar politicianul Vasile Costiuc și partidul acestuia.

Ca și la noi, există și melodii pentru candidat. Unele sunt realizate de propagandă cu inteligența artificială. Într-un clip, candidatul este lăudat ca „Vasile cu mână de fier”.

Cine este Vasile Costiuc 

Costiuc se declară profesor de istorie și geografie, dar oficial a muncit ca reporter, fotograf şi operator la Jurnal de Chişinău, în perioada 2008-2010. Ulterior, pentru o scurtă perioadă, este artist dramatic la Teatrul Ginta Latină, iar apoi activează mai mult ca activist politic şi în cadrul unor companii private.

A fost în trecut membru al Organizaţiei de Tineret a Partidului Liberal (2004-2007) şi consultant politic la Alianţa „Moldova Noastră”, partid ce nu mai există. Din 2011 şi până în prezent este preşedintele Partidului “Democraţia Acasă”, transmite rise.md.  A participat cu partidul său la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, fiind cap de listă obţinând mai puţin de 2.500 de voturi, adică 0,15% din total.

La alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, este pe poziţia a treia în lista Partidului „Democrația Acasă”. Rezultatul a fost mai puţin de 4.500 de voturi, sau circa 0,32% din total. La scrutinul parlamentar din 11 iulie 2021, revine pe prima poziţie şi în plus include numele său pe simbolul electoral al partidului, dar obţine peste 21.000 de voturi, adică 1,45% din total. Acţiunile de protest şi transmisiunile live din diverse locaţii, cu acuzaţii la adresa unor persoane, au atras mai multe procese cu privire la apărarea onoarei, demnităţii și reputaţiei profesionale, inclusiv funcţionari, politicieni, miniştri, foşti procurori și oameni de afaceri.

La începutul anului 2022 este reţinut pentru o scurtă perioadă într-un dosar privind înstrăinarea frauduloasă a terenurilor la Primăria Durlești, având iniţial statutul de învinuit. Costiuc susţinea atunci că dosarul este unul la comanda unui fost procuror. De atunci şi până acum el afirmă că nu a mai fost audiat în acest dosar. În ultima perioadă, formaţiunea condusă de Costiuc s-a apropiat foarte mult de Partidul AUR din România, făcând campanie în Republica Moldova pentru George Simion, la alegerile prezidenţiale din mai 2025.

În octombrie 2024, Vasile Costiuc a candidat pentru Camera Deputaților pe circumscripția Diaspora, fiind prezentat drept membru AUR din 2024 și colaborator AUR din 2020. La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, este iarăşi cap de listă al Partidului „Democrația Acasă”.

Vasile Costiuc a organizat mai multe acțiuni alături de George Simion.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
1
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
alexandru Rogobete face declaratii
2
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
4
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
fulger furtuna
5
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au anunțat cod galben. Ce...
FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au întrebat dacă a murit
Digi Sport
FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au întrebat dacă a murit
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1009282365
Nicuşor Dan, vizită în R. Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române...
ploaie
Avertizare meteo de furtuni: 17 județe intră sub cod galben...
donald trump
Trump vrea să aibă controlul asupra Rezervei Federale: Independenţa...
Xi Jinping și Vladimir Putin
Putin merge în China, într-o vizită „fără precedent”. Ce va încerca...
Ultimele știri
O substanță toxică din gelurile de unghii, interzisă de UE. Cât este de periculoasă pentru organism și ce efecte produce
„Putem antrena creierul”. Spitalul din țară care folosește, în premieră, realitatea virtuală pentru a trata răul de mișcare și amețeala
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
UCURESTI - BPN PNL - 1 IUL 2024
Alexandru Muraru (PNL) îl acuză pe George Simion că face jocul Rusiei și pune în pericol securitatea României
AI Chatbot service smart digital customer service.Artificial intelligence and service automation technology concept.man chatting with chatbot via application with speech bubble on virtual screen.
Testul de siguranță, eșuat la unele modele de AI: Chatboții au oferit instrucțiuni pentru atentate cu bombă și atacuri cibernetice
simion costiuc
Un candidat la parlamentarele din Republica Moldova folosește metoda Georgescu pentru a fi vedetă pe TikTok. Cine este Vasile Costiuc
george simion in parlament
După apelul lui Tanasă împotriva livratorilor străini, Simion întreabă dacă trebuie expulzați cinci pakistanezi care au prins lebede
ChatGPT. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto/ Profimedia Images.jpg
„O sinucidere frumoasă”. Cum a încurajat ChatGPT un tânăr care voia să devină doctor să-și pună capăt zilelor
Partenerii noștri
Pe Roz
"Eram prea frumoasă ca să fiu gardian de închisoare". Soțiile și iubitele prizonierilor îi puseseră gând rău...
Cancan
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat Jihadul în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și...
Fanatik.ro
FCSB și Universitatea Craiova, program infernal până la finalul anului 2025. Jocuri din 3 în 3 zile pe trei...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Cine este Andreea, soția lui Nicolae Stanciu. Ce spunea Anamaria Prodan despre ea la un moment dat: ”Nu era o...
Adevărul
Un român a transformat agricultura într-o afacere de succes cu o cultură exotică. A vândut producția atât în...
Playtech
Celebrul chef Gordon Ramsay, diagnosticat cu cancer. A suferit recent o intervenție chirurgicală delicată
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Fără milă! Cum l-au numit olandezii pe Dennis Man, scos iarăși de pe teren după 45 de minute
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Denise Richards se plânge că fostul soț i-a distrus total casa. Aaron se apără: "Am scos podeaua pentru că...
Adevarul
Românii se acuză reciproc de furturile din Grecia. „Nu mai ești în siguranță”
Newsweek
S-a pensionat după 35 ani cu 1.400 lei. Cu aceeași vechime alt pensionar a luat 6.700 lei. De ce?
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie