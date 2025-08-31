„Metoda Georgescu” în R. Moldova. Cum a devenit vedetă pe TikTok candidatul susținut de George Simion: „Vasile cu mână de fier”

„Metoda Georgescu” prinde și în Republica Moldova. În doar o săptămână, candidatul susținut de George Simion a devenit brusc vizibil pe TikTok, cu peste un milion de vizualizări.

Potrivit unui raport Expert Forum, creșterea bruscă a vizualizărilor candidatului Vasile Costiuc, reprezentant al opoziției, „se bazează pe o rețea de conturi care amplifică artificial conținutul”.

Creșterea de 300% în ultimele şapte zile față de săptămâna precedentă stârneşte suspiciuni legitime privind autenticitatea acestei popularități. Experții au identificat 17 conturi care au creat 417 videoclipuri în ultimele şapte zile, promovând majoritar politicianul Vasile Costiuc și partidul acestuia.

Ca și la noi, există și melodii pentru candidat. Unele sunt realizate de propagandă cu inteligența artificială. Într-un clip, candidatul este lăudat ca „Vasile cu mână de fier”.

Cine este Vasile Costiuc

Costiuc se declară profesor de istorie și geografie, dar oficial a muncit ca reporter, fotograf şi operator la Jurnal de Chişinău, în perioada 2008-2010. Ulterior, pentru o scurtă perioadă, este artist dramatic la Teatrul Ginta Latină, iar apoi activează mai mult ca activist politic şi în cadrul unor companii private.

A fost în trecut membru al Organizaţiei de Tineret a Partidului Liberal (2004-2007) şi consultant politic la Alianţa „Moldova Noastră”, partid ce nu mai există. Din 2011 şi până în prezent este preşedintele Partidului “Democraţia Acasă”, transmite rise.md. A participat cu partidul său la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, fiind cap de listă obţinând mai puţin de 2.500 de voturi, adică 0,15% din total.

La alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, este pe poziţia a treia în lista Partidului „Democrația Acasă”. Rezultatul a fost mai puţin de 4.500 de voturi, sau circa 0,32% din total. La scrutinul parlamentar din 11 iulie 2021, revine pe prima poziţie şi în plus include numele său pe simbolul electoral al partidului, dar obţine peste 21.000 de voturi, adică 1,45% din total. Acţiunile de protest şi transmisiunile live din diverse locaţii, cu acuzaţii la adresa unor persoane, au atras mai multe procese cu privire la apărarea onoarei, demnităţii și reputaţiei profesionale, inclusiv funcţionari, politicieni, miniştri, foşti procurori și oameni de afaceri.

La începutul anului 2022 este reţinut pentru o scurtă perioadă într-un dosar privind înstrăinarea frauduloasă a terenurilor la Primăria Durlești, având iniţial statutul de învinuit. Costiuc susţinea atunci că dosarul este unul la comanda unui fost procuror. De atunci şi până acum el afirmă că nu a mai fost audiat în acest dosar. În ultima perioadă, formaţiunea condusă de Costiuc s-a apropiat foarte mult de Partidul AUR din România, făcând campanie în Republica Moldova pentru George Simion, la alegerile prezidenţiale din mai 2025.

În octombrie 2024, Vasile Costiuc a candidat pentru Camera Deputaților pe circumscripția Diaspora, fiind prezentat drept membru AUR din 2024 și colaborator AUR din 2020. La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, este iarăşi cap de listă al Partidului „Democrația Acasă”.

Vasile Costiuc a organizat mai multe acțiuni alături de George Simion.

