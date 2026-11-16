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Metoda inedită prin care Moldova l-a sancționat pe liderul separatiștilor din Transnistria după ce a fost decorat de Putin

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Russian President Putin Presents State Awards On National Unity Day
Vladimir Putin și Vadim Krasnoselski. Sursa foto: Profimedia Images
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Liderul separatist al Transnistriei, Vadim Krasnoselski, care a aterizat duminică pe aeroportul internaţional din Chişinău după vizita sa la Moscova, unde a fost decorat de preşedintele rus Vladimir Putin cu Ordinul de Onoare, nu va mai putea să părăsească teritoriul Republicii Moldova, ca urmare a unei interdicţii ce i-a fost impusă de autorităţile moldovene, relatează Moldpres şi NewsMaker.

Purtătorul de cuvânt al guvernului moldovean, Dumitru Ciorici, a precizat că, după încheierea procedurilor de control pe aeroport, lui Krasnoselski îi va fi interzis să părăsească Republica Moldova timp de cinci ani.

„Confirmăm aterizarea lui Vadim Krasnoselski la Chişinău. După procedurile de control, acesta va suporta consecinţele incidentului recent de la Moscova, inclusiv interdicţia de a ieşi din ţară prin punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova timp de 5 ani", a precizat Dumitru Ciorici.

Liderul de facto a revenit de la Moscova la 11 zile după ce Vladimir Putin i-a acordat "Ordinul de Onoare". La ceremonia din 4 noiembrie, preşedintele rus a spus că distincţia i-a fost acordată pentru "consolidarea legăturilor" cu Rusia şi pentru dezvoltarea regiunii "în condiţiile unor presiuni externe".

Pe 5 noiembrie, Biroul politici de reintegrare a anunţat că interdicţia de a părăsi Republica Moldova va fi aplicată la revenirea lui Krasnoselski, subliniind că "va analiza măsuri de răspuns posibile fără a escalada situaţia, ţinând cont că intenţia Rusiei de destabilizare a Republicii Moldova este una continuă".

Potrivit instituţiei, deplasarea liderului transnistrean în Rusia a avut loc în contextul unor discuţii facilitate de OSCE privind aprovizionarea cu gaze naturale a Transnistriei pe timpul iernii. De fapt, ajutat să plece la Moscova pentru a conveni asupra continuării livrărilor de gaze, liderul Transnistriei şi-a urmărit propria agendă, conform presei de peste Prut.

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat tot în 5 noiembrie că Krasnoselski poate reveni la Tiraspol, dar că nu va putea folosi Aeroportul Internaţional Chişinău timp de cinci ani. Întrebat de NewsMaker despre temeiul juridic al interdicţiei, premierul a invocat caracterul politic al relaţiei cu regiunea transnistreană şi a spus că autorităţile moldovene au instrumentele necesare pentru a aplica măsura. Tot atunci, Tofan a confirmat că Krasnoselski deţine cetăţenia rusă şi că nu este cetăţean al Republicii Moldova, potrivit NewsMaker.

Editor : A.R.

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