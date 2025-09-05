Live TV

Ministerul Justiţiei din Grecia a aprobat extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova (avocat)

plahotniuc votand - fb
Vlad Plahotiunc a fugit din Republica Moldova. Foto: Facebook

Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, scrie agenția de presă IPN din Republica Moldova, precizând că informația a fost confirmată de avocatul oligarhului.

Avocatul Lucin Rogac a declarat că decizia de extrădare a fost aprobată joi, mai scrie sursa citată, adăugând că Procuratura Generală a Republicii Moldova nu a confirmat, deocamdată, informaţiile.

Ministra justiţiei de la Chişinău, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat anterior că extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Moldova poate dura câteva zile după ce Ministerul Justiţiei va da verdictul.

Totodată, şeful Inspectoratului General al Poliţiei (IGP), Viorel Cernăuţeanu, declararse pentru Moldpres că Plahotniuc ar putea fi adus în următoarele câteva săptămâni în Republica Moldova, cu toate că a menţionat că momentan nu a primit nicio notificare sau accept din partea autorităţilor elene în legătură cu acest subiect.

El a precizat că, odată ce va veni oficial notificarea din partea Ministerului Justiţiei din Grecia, autorităţile vor avea la dispoziţie 30 de zile pentru a asigura extrădarea.

La finele lunii august, Curtea de Apel din Atena a acceptat cererile autorităţilor moldovene privind extrădarea lui Plahotniuc.

Editor : B.P.

