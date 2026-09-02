Mirabela Grădinaru se întâlnește cu Maia Sandu joi, la Chișinău

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, merge joi, 3 septembrie, la Chișinău, unde va participa la conferința „Siguranța online și determinanții digitali ai sănătății mintale și bunăstării emoționale a copiilor și adolescenților”.

Mirabela Grădinaru va fi prezentă la „Panelul de nivel înalt: Mediile digitale și sănătatea mintală a tinerilor”, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit programului anunțat de organizatori.

Tot în cadrul vizitei la Chișinău, Mirabela Grădinaru se va mai întâlni cu Ludmila Adamciuc, deputată PAS, partidul de guvernare, care o susține pe Maia Sandu.

Editor : B.P.