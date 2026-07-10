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Moldova va primi cel mai mare pachet de sprijin pentru apărarea aeriană din istorie din partea UE

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Maia Sandu, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia Images
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Moldova urmează să primească 100 de milioane de euro (114 milioane de dolari) de la UE pentru a-și consolida apărarea aeriană, acesta fiind cel mai mare pachet european de apărare aprobat pentru această țară, au declarat doi oficiali pentru Kyiv Independent pe 10 iulie.

Atacurile constante cu rachete balistice ale Rusiei asupra Kievului au scos la iveală lipsa unor sisteme adecvate de apărare aeriană nu doar în Ucraina, ci în întreaga Europă.

Moldova se numără printre țările cele mai expuse, atât pentru că se învecinează cu Ucraina, cât și pentru că un contingent de soldați ruși rămâne în regiunea Transnistria, ocupată de Rusia.

Un înalt oficial al UE și un diplomat național au confirmat pentru Kyiv Independent că pachetul de sprijin pentru apărarea aeriană urmează să fie aprobat pe 13 iulie.

Banii vor fi alocați dintr-un fond denumit „Facilitatea Europeană pentru Pace”, care a devenit operațională pentru prima dată în 2021. Acesta este alcătuit din contribuții plătite direct de cele 27 de țări membre ale UE.

În ultimii cinci ani, Moldova a primit în total 197 de milioane de euro (225 de milioane de dolari) din acest fond printr-o serie de plăți, cea mai recentă fiind o sumă de 20 de milioane de euro (23 de milioane de dolari) destinată apărării aeriene, efectuată în aprilie 2025

În timpul unei vizite în țară, în luna mai, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a insistat pentru o creștere radicală a contribuțiilor către Moldova prin intermediul fondului, până la 120 de milioane de euro (137 de milioane de dolari) pe an.

Votul din 13 iulie ar acoperi, în sine, marea majoritate a cererii lui Kallas. Rămâne neclar dacă se va propune vreo plată suplimentară pentru Moldova în a doua jumătate a anului 2026.

În ceea ce privește apărarea aeriană europeană în ansamblu, Comisia Europeană a propus un proiect la nivelul întregului bloc, pe care țările să îl finanțeze și la care să colaboreze, cu un cost estimat între 55 și 80 de miliarde de euro.

Ideea ar trebui să fie încă discutată de țările UE, următoarea ocazie fiind o reuniune informală a miniștrilor apărării programată pentru 1 septembrie.

Editor : Sebastian Eduard

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