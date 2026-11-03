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Moldovenii din diaspora ar putea fi obligați să revină în țară în caz de război. Republica Moldova pregătește noi reguli de mobilizare

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A Moldovan Army Solider assaults an objective with his team and U.S. Marines with 1st Battalion, 6th Marine Regiment, 2d Marine Division, during Exercise Sea Breeze 21 in a nondisclosed location on July 2, 2021. Exercise Sea Breeze is an annual event that
Militar moldovean, alături de pușcași marini americani, în timpul exercițiului militar Sea Breeze. Sursa foto: Profimedia Images
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Moldovenii aflați în străinătate ar putea fi obligați să revină în țară în cazul declarării mobilizării, dacă primesc ordin de chemare din partea autorităților. Măsura este prevăzută într-un proiect al Ministerului Apărării de la Chișinău, care stabilește noi reguli pentru starea de asediu și de război și ar putea intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

„Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în străinătate, care, potrivit legii, sunt supuşi obligaţiilor de mobilizare şi au primit ordin de chemare ori cărora le-a fost comunicată obligaţia de prezentare ca urmare a declarării mobilizării, sunt obligaţi să întreprindă măsurile necesare pentru revenirea în ţară şi prezentarea la locul şi în termenul stabilite de autorităţile competente”, se arată în proiectul de lege, citat de NewsMaker.

Documentul prevede obligaţii şi pentru rezerviştii aflaţi în ţară. După declararea mobilizării, aceştia ar putea părăsi localitatea de domiciliu sau de reşedinţă pentru mai mult de 12 ore numai cu permisiunea scrisă a comandantului organului administrativ-militar teritorial. Permisiunea ar putea fi acordată în cazuri temeinic justificate.

Starea de asediu ar putea fi instituită în cazul unei agresiuni armate iminente sau al unor ameninţări grave cu o componentă militară identificabilă. Aceasta ar putea dura cel mult 30 de zile, cu posibilitatea unor prelungiri succesive de maximum 30 de zile fiecare.

Starea de război ar putea fi instituită în cazul unei agresiuni armate ori al declarării războiului sau notificării declanşării operaţiunilor militare împotriva Republicii Moldova, la propunerea preşedintelui.

Pe durata acestor regimuri, autorităţile vor putea dispune evacuări, restricţii temporare de circulaţie, reguli speciale de traversare a frontierei şi, dacă este necesar, raţionalizarea consumului unor bunuri esenţiale.

În plus, pe durata stării de asediu sau de război, nu vor putea fi organizate alegeri sau referendumuri, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de Constituţie sau de legea organică, iar procedurile electorale începute anterior vor fi suspendate.

Documentul, aflat în etapa consultărilor, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, dacă va fi aprobat de Guvern, votat în Parlament şi promulgat de preşedinta Maia Sandu.

Editor : M.I.

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