Maia Sandu a afirmat marți, la 36 de ani de la adoptarea Declarației de Suveranitate a Republicii Moldova, că Rusia nu a respectat niciodată independența țării și a pledat pentru continuarea integrării europene, pe care o consideră esențială pentru apărarea suveranității și a securității statului.

Lupta pentru suveranitate, continuă astăzi prin integrarea europeană, a transmis printr-un mesaj video, postat pe Facebook marţi, preşedinta Maia Sandu, cu ocazia marcării a 36 de ani de la adoptarea Declaraţiei de Suveranitate a Republicii Moldova.

„Moscova, din păcate, nu a respectat niciodată suveranitatea şi independenţa noastră. Iar astăzi, regimul de la Kremlin vrea să distrugă prin bombe şi prin crime suveranitatea Ucrainei. Avem obligaţia să păzim, să păstrăm suveranitatea, independenţa şi pacea. Şi facem acest lucru prin procesul de integrare europeană. Pentru că doar în Uniunea Europeană ne vom putea simţi în siguranţă, vom putea proteja pacea, consolida democraţia şi suveranitatea”, a declarat Maia Sandu.

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În acest context, ea a făcut apel la unitate, demnitate şi curaj „pentru a realiza acest proces”: „programul de integrare europeană a Republicii Moldova”.

La rândul său, preşedintele parlamentului, Igor Grosu, a afirmat că Declaraţia de Suveranitate a deschis calea pentru ca Republica Moldova să-şi decidă singură viitorul.

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„La 23 iunie sărbătorim Ziua Suveranităţii, ziua în care, acum 36 de ani, poporul nostru şi-a declarat dorinţa de a fi liber să-şi decidă propriul viitor şi a schimbat pentru totdeauna destinul ţării lor. Datorită acelei decizii curajoase, astăzi putem să ne croim propriul drum - cel european. Uniţi, sub tricolor, pentru Moldova!”, a transmis Igor Grosu pe pagina sa de Facebook.

Editor : M.I.