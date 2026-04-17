„Ne-am luat inima în dinți”. Președintele Parlamentului de la Chișinău explică decizia de expulzare a unor ofițeri ruși din Tiraspol

Președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, a confirmat că mai mulți ofițeri din comandamentul Grupului Operativ al Trupelor Ruse (GOTR), staționat ilegal în regiunea transnistreană, urmează să fie expulzați de pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale de la Chișinău.

„Da, confirm, este adevărat. Nu sunt doar acești doi, acolo sunt mai mulți – vreo patru-cinci în listă. Aceste persoane sunt declarate indezirabile pe teritoriul Republicii Moldova”, a declarat Grosu, la o emisiune la JurnalTV.

Decizia autorităților de la Chișinău are la bază statutul ilegal al prezenței militare ruse în regiunea transnistreană.

„Motivul este unul foarte simplu și concret: armata rusă se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Ne-am luat inima în dinți și am luat această decizie”, a subliniat președintele Parlamentului.

Referindu-se la consecințele măsurii, Igor Grosu a explicat că există termene legale privind regimul de ședere al cetățenilor străini. În mod obișnuit, aceștia au la dispoziție până la 90 de zile pentru a-și oficializa statutul juridic în Republica Moldova. În cazul în care persoanele vizate vor ajunge pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale, li se va cere să părăsească Republica Moldova, a precizat el.

„Motivul este simplu și nimic ieșit din comun: sunt reprezentanții unui stat, militari ai altui stat care se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Ei nu sunt excepții. Procedura se aplică tuturor celor care se află ilegal în țara noastră”, a precizat Grosu.

În același context, oficialul a menționat că, dacă acești militari nu își legalizează șederea și rămân în regiunea transnistreană, vor fi limitați în libertatea de circulație, neavând posibilitatea de a se deplasa pe malul drept al Nistrului.

Pe teritoriul R. Moldova staționează, după cele mai recente estimări, circa 1.700 de militari ai Federației Ruse. Din aceștia 431 de soldați au ședere legală în cadrul forțelor pacificatoare. Restul peste 1.000 fac parte din GOTR și staționează în stânga Nistrului sub pretextul asigurării pazei munițiilor ruse din depozitele din Cobasna.

GOTR nu are niciun statut pe teritoriul Republicii Modova, deci, este ilegal, și urmează să fie evacuat conform deciziilor Summit-ului OSCE de la Istanbul din 1999.

Retragerea trupelor și munițiilor rusești de pe teritoriul Moldovei este una dintre prioritățile declarate ale diplomației moldovene pe dimensiunea de securitate. În schimb, pentru Tiraspol, militarii ruși sunt „o garanție a păcii și liniștii” în Republica Moldova și în întreaga regiune.

