Nicuşor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Se poate face cu tot cu Transnistria”

Nicuşor Dan susţine că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană poate avea loc „cu tot cu Transnistria”, președintele precizând că, dacă alegerile erau câştigate de forţele pro-ruse, întreg procesul de aderare ar fi fost oprit.

Nicuşor Dan a afirmat, marţi seară, că alegerile din Republica Moldova au fost „esenţiale”, având în vedere ceea ce s-ar fi putut întâmpla dacă scrutinul era câştigat de către forţele pro-ruse. „Atunci s-ar fi oprit procesul de aderare, cum s-a întâmplat în Georgia”, este de părere șeful statului.

Nicușor Dan afirmă că,pentru armata rusă aflată în Transnistria este foarte greu să schimbe trupe şi armament, dar că, în situaţia în care alegerile ar fi fost câştigate de partidele fidele Moscovei, atunci armata rusă din Transnistria ar fi fost întărită.

„Toată armata asta ar fi putut să fie întărită şi să fie o ameninţare şi pentru Moldova, şi pentru Ucraina, inclusiv pentru România. Nu poţi să aduci acum echipament acolo, fiind între Ucraina şi Moldova”, a argumentat Preşedintele României.

El a precizat că vor urma discuţii tehnice privind aderarea Moldovei la UE.

„Eu cred că poate fi făcută cu tot cu Transnistria, la momentul acesta, cu un statut aşa cum are Găgăuzia, cu o relativă autonomie în cadrul Republicii Moldova. Aşa poate să aibă şi Transnistria în regimul acesta. Graniţa Uniunii Europene ar fi cu tot cu aceste două regiuni autonome. În momentul acesta, Ucraina şi Moldova au un calendar comun de negociere. Există această dificultate, cu Ungaria, care se opune aderării Ucrainei şi există această discuţie cu o eventuală decuplare, care nu cred că se va întâmpla în perioada următoare, pentru că ar fi un semnal foarte prost pentru Ucraina. Atunci, pentru Moldova, vor începe să fie făcuţi paşi indiferent de deschiderea oficială a capitolelor de aderare”, a adăugat Nicuşor Dan.

