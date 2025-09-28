Live TV

Nicușor Dan, președintele României. Foto: Profimedia Images

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, duminică, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că aceasta este „o zi chiar istorică” pentru țara vecină și că, de această dată, votul este „foarte, foarte important”. Șeful statului a îndemnat basarabenii din România să meargă la vot. 

Despre alegerile parlamentare din Republica Moldova, președintele României a spus că „este o chestiune foarte serioasă” și că „de data asta chiar e foarte important”. 

„E o chestiune foarte serioasă. Știți că de obicei politicienii zic că votul vostru contează. Sunt alegeri importante, dar de data asta da, chiar este foarte, foarte important. E o zi decisivă pentru Republica Moldova și îi îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important. E o zi chiar istorică”, a afirmat președintele. 

Întrebat care crede ca va fi rezultatul la finalul acestei zile, pe ce drum o va lua Republica Moldova, pe cel european sau pe cel mai apropiat de Rusia și care sunt implicațiile pentru țara noastră, șeful statului a declarat: 

„Sunt președintele României, respect statalitatea Republicii Moldova și nu vreau să se interpreteze niciun fel vreo declarație de-a mea. Evident că am o opinie, ăsta e singurul lucru pe care să-l spun acum. Este foarte, foarte important ca oamenii să meargă la vot. Dacă sunt basarabeni în România, români care au prieteni, îndemnați-i să meargă la vot”.

Acesta a fost întrebat și de câteva argumente pentru păstrarea direcției proeuropene. „N-o să fac asta. Am făcut-o când nu era campania electorală, dar azi, fiind zi de alegeri, n-o să fac asta”, a afirmat el. 

Duminică sunt organizate cele mai importante alegeri parlamentare din istoria Republicii Moldova. Oamenii sunt chemați la urne pentru a alege între Uniunea Europeană și supunerea față de Kremlin. Moldovenii au de ales de pe o listă cu 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți care vor forma viitorul Legislativ format din 101 deputați. Șefa Comisiei Electorale Centrale a declarat că autoritățile asigură un proces de vot corect și transparent. 

