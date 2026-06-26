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Nou scandal între Moscova și Chișinău: Rusia acuză R. Moldova că a reținut „ilegal” curieri diplomatici, MAE moldovean neagă

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aeroportul chisinau
Aeroportul Chișinău. Foto: Facebook
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Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a respins vineri acuzaţiile Ambasadei Federaţiei Ruse, potrivit cărora autorităţile de la Chişinău ar fi reţinut „ilegal” curieri diplomatici ai Ministerului de Externe rus pe aeroportul internaţional Eugeniu Doga din capitală, încălcând astfel Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice, relatează NewsMaker, citat de Agerpres.

Potrivit Ambasadei Federaţiei Ruse, autorităţile de la Chişinău le-ar fi cerut curierilor diplomatici „reţinuţi” să permită inspectarea corespondenţei diplomatice, precum şi să predea „în mod voluntar” telefoanele mobile. Diplomaţia rusă susţine că aceştia au invocat prevederile articolului 27 al Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice, însă angajaţii Poliţiei de Frontieră moldovene le-ar fi ignorat.

„Se poate concluziona că partea moldoveană revine la practica distructivă, „inventată” chiar de ea şi fără analogii la nivel mondial, de blocare a poştei diplomatice. Considerăm că este vorba despre o nouă tentativă intenţionată de a împiedica funcţionarea normală a ambasadei. Ca şi în cazul altor măsuri antiruseşti dictate din exterior, acest pas se va răsfrânge inevitabil asupra intereselor cetăţenilor Republicii Moldova", se arată într-un comunicat al misiunii diplomatice ruse, citat de NewsMaker.

La solicitarea de comentarii din partea portalului de ştiri citat, reprezentanţii Poliţiei de Frontieră nu au răspuns deocamdată.

Într-o reacţie publică, Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova a respins vineri declaraţiile Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău, pe care le-a calificat drept „nefondate". „Afirmaţiile potrivit cărora autorităţile Republicii Moldova ar fi încălcat prevederile dreptului internaţional sunt false”, se menţionează în comunicat.

Potrivit MAE moldovean, valiza diplomatică „nu a fost deschisă, reţinută sau supusă vreunei verificări care să contravină prevederilor Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice". Curierii diplomatici "nu au fost reţinuţi”, asigură diplomaţia moldoveană.

„Autorităţile Republicii Moldova au acţionat în deplină conformitate cu obligaţiile internaţionale şi cu legislaţia naţională. Regretăm că partea rusă invocă, din nou, în mod selectiv normele dreptului internaţional”, mai transmite MAE moldovean.

Noul incident intervine la doar trei zile după ce Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.Moldova (SIS) a anunţat că un cetăţean al Federaţiei Ruse, ofiţer al Serviciului Federal de Securitate (FSB), a fost reţinut la intrarea în Republica Moldova, sub acuzaţia de colectare de informaţii despre regiunea transnistreană şi Zona de Securitate. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, au indicat SIS şi şi procurorii PCCOCS (Procuratura pentru combaterea criminalităţii organizate şi cauze speciale).

Editor : M.B.

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