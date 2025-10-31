Noul Guvern de la Chișinău a fost învestit. Cine face parte din Cabinetul Munteanu și în ce condiții își va da demisia premierul ales

Parlamentul de la Chișinău a acordat votul de încredere Executivului condus de către Alexandru Munteanu, persoana aleasă de Maia Sandu pentru a conduce Guvernul. Noul Executiv a păstrat o serie dintre foștii miniștri care au lucrat și în Cabinetul Recean. Premierul ales a declarat că își va da demisia, dacă Republica Moldova nu semnează tratatul de aderare la UE până în 2028.

Guvernul de la Chișinău, condus de către Alexandru Munteanu, va fi compus din următoarele ministere.

Ministerul Energiei

Ministru: Dorin Junghietu a fost numit în funcția de ministru al Energiei pe 19 februarie 2025 și își va păstra fotoliul în noul Guvern.

În CV-ul său, acesta se prezintă drept „expert în domeniul petrolului, gazelor și energiei, posedând o vastă experiență internațională (peste 16 ani) în coordonarea, livrarea, construcția, comisionarea și punerea în funcțiune a unor proiecte majore în explorarea, transportul și prelucrarea hidrocarburilor și energiei pentru clienți recunoscuți la nivel mondial”.

Ministerul Mediului

Ministru: Gheorghe Hajder a fost propus la conducerea Ministerului Mediului. Potențialul ministru este licențiat în științe politice și turism, fiind și magistru în managementul administrației publice.

Gheorghe Hajder deține funcția de secretar de stat al Ministerului Mediului. Acesta a fost invitat la minister în aprilie 2024 de către actualul Ministru al Mediului, Sergiu Lazarencu, ales deputat pe lista PAS după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Și Gheorghe Hajder se regăsește în lista PAS pe poziția 71.

Anterior, potențialul ministru al Mediului a fost director interimar al Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) a municipiul Chișinău, a deținut funcția de viceprimar al Primăriei Stăuceni și a fost consilier al vicepreședintelui Parlamentului.

Ministerul Educației

Ministru: Dan Perciun își păstrează fotoliul de ministru al Educației și în noul guvern.

Licențiat în Științe Politice, Psihologie și Sociologie la Universitatea din Cambridge, Dan Perciun și-a continuat studiile masterale în Economie Socială la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

În 2014, imediat după finalizarea studiilor de masterat, Perciun revine în țară și se angajează în calitate de șef de departament la Ministerul Educației, funcție pe care o deține mai bine de un an. Se retrage din sectorul public până în 2019, atunci când devine deputat în Parlament, ales repetat în scrutinul din 2021. În perioada în care nu a deținut funcții publice, între 2015 și 2019, Perciun a colaborat cu mai multe organizații, fiind manager de proiect, consultant sau expert.

Ministerul Agriculturii

Ministru: Ludmila Catlabuga rămâne în fotoliul de ministră a Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Aceasta a devenit cunoscută în spațiul public în toamna anului 2024, când a fost numită șefă la MAIA în urma remanierilor guvernamentale anunțate de către fostul premier Dorin Recean.

Catlabuga este o antreprenoare de la nordul Moldovei și absolventă a Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), specialitatea Contabilitate și Audit. Ea și-a început cariera în calitate de contabilă, activând pe diferite segmente în companii: producere, comerț, prestare servicii.

Din 2015 este fondatoarea companiei „Vita – Biofarm” SRL, cu domeniul de activitate în agricultură, zootehnie: creșterea bovinelor de lapte. În 2017, aceasta a fondat compania de consultanță pentru afaceri și management „Sateman” SRL, în prezent deținând o cotă-parte de 33%.

Ministerul Dezvolt ării Economice și Digitalizării

Ministru: Licențiat în 1994 în drept internațional la Universitatea de Stat din Moldova, Eugen Osmochescu s-a specializat în drept comparat și drept european, urmând cursurile de masterat la Maastricht University din Olanda. Revenit în țară, în anul 2000, Osmochescu a urmat cursurile de doctorat la instituția în care a fost licențiat, obținând titlul de doctor în drept internațional în 2005. Între 2024 și 2025, Eugen Osmochescu a urmat un program în domeniul sustenabilității în afaceri la Institute of Sustainability Studies, cu sediul la Dublin, Irlanda.

Potrivit informațiilor pe care le trece pe contul său de LinkedIn, la un an de la finalizarea studiilor de licență, Osmochescu se angajează în cadrul KPMG, o rețea globală de firme independente care oferă servicii de audit, consultanță fiscală și consultanță în afaceri. Astfel, a contribuit la crearea primei zone economice speciale a Moldovei. Mai târziu, angajat în cadrul „Bearing Point”, o firmă de consultanţă în management și tehnologie care implementa în Moldova proiecte finanțate de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), a contribuit la elaborarea Codului Fiscal.

Din 1994 până în 2008, viitorul ministru a predat dreptul internațional public, drepturile omului, dreptul refugiaților, dreptul Uniunii Europene și dreptul concurenței UE pentru studenții de licență, master și doctorat la Universitatea de Stat din Moldova.

Ministerul Finanțelor

Ministru: Andrian Gavriliță, cu peste 20 de ani de experiență în domeniul economic și expertiză în politici publice și afaceri internaționale, urmează să preia conducerea Ministerului Finanțelor.

Gavriliță a absolvit Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), specializându-se în marketing și logistică. Ulterior, și-a completat studiile cu un program de master la Școala Europeană de Management și Tehnologie din Berlin.

În 2011, pe durata mandatului premierului Vlad Filat, Gavriliță a coordonat echipa responsabilă de atragerea investițiilor din cadrul Cancelariei de Stat. Câțiva ani mai târziu, a condus Cabinetul prim-ministrului Chiril Gaburici. Din februarie 2025, activează în calitate de consultant în echipa premierului Dorin Recean.

Ministerul Muncii

Ministru: Natalia Plugaru, expertă în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile, este propusă pentru a prelua conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS).

Plugaru deține un doctorat în management la Academia de Studii Economice din București, România, și o diplomă de master în management de la Academia de Administrație Publică din Chișinău.

Natalia Plugaru are peste 15 ani de experiență în proiectarea și implementarea programelor axate pe reziliența demografică, egalitatea de gen și împuternicirea tinerilor. În prezent, ocupă funcția de reprezentant adjunct al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în R. Moldova și coordonează programele UNFPA care sprijină Guvernul R. Moldova în alinierea politicilor publice la prioritățile integrării europene și la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Ministerul Afacerilor Externe

Ministru: Mihai Popșoi își păstrează fotoliul de șef al MAE, funcție pe care a obținut-o în ianuarie 2024.

Popșoi și-a început cariera profesională în 2009, în calitate de manager de proiect la Centrul NATO în R. Moldova. O perioadă de timp a fost analist politic la Ambasada SUA în R. Moldova și analist al riscurilor politice și de securitate la Fundația „Jamestown”, un grup de cercetare și analiză privind politica de apărare din Washington. A activat și în cadrul Fundației „Konrad Adenauer”, dar și la Asociația pentru Politică Externă din Moldova.

Acesta a devenit deputat în urma alegerilor din februarie 2019 din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, iar în iulie 2021 – pe lista PAS. A fost membru al Comisiei parlamentare politică externă și integrare europeană.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Ministru: Vladimir Bolea continuă să dețină funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și în Guvernul Munteanu.

Bolea este politician, jurist și istoric. Și-a făcut studiile la USM, fiind licențiat în istorie și drept, având masteratul în drept economic.

A fost deputat în Parlament din martie 2019 până în iulie 2022, când a fost numit în funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare în Guvernul Natalia Gavrilița. A rămas în aceeași funcție și în Guvernul Dorin Recean. În noiembrie 2024 a fost numit ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Ministerul Sănătății

Ministru: Emil Ceban va renunța la funcția de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” și la cea de deputat în Parlamentul R. Moldova pentru a prelua conducerea Ministerului Sănătății.

Emil Ceban a absolvit Facultatea de Medicină Generală a USMF. După finalizarea internaturii în urologie la Spitalul Clinic Republican, și-a început activitatea medicală și universitară, devenind în 1995 asistent la Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală.

De-a lungul anilor, Emil Ceban a deținut mai multe funcții de conducere în cadrul universității: președinte al Comitetului sindical al studenților și al colaboratorilor, șef al Secției doctorat, masterat și postdoctorat, prorector pentru educație și probleme sociale, apoi prorector pentru activitate clinică. În 2019 a fost ales rector al USMF „Nicolae Testemițanu”.

Ceban a mai absolvit dreptul la Universitatea de Studii Europene din Moldova și un master în economie și management la Academia de Administrare Publică.

Ministerul Apărării

Ministru: Anatolie Nosatîi este ofițer de carieră în Armata Națională a R. Moldova. Cariera sa profesională începe în iulie 1994 în calitate de comandant de pluton la Batalionul de învățământ al Colegiului Militar din Chișinău. Ulterior, a avansat succesiv în funcții de comandă și de stat major.

Între decembrie 2014 și mai 2018, Anatolie Nosatîi a activat în calitate de ofițer pentru afaceri militare la Departamentul ONU pentru Operațiuni de Menținere a Păcii (DPKO), la sediul din New York, SUA.

După revenirea în țară, în mai 2018, și-a reluat funcția de șef al Direcției Operații din Marele Stat Major al Armatei Naționale, poziție pe care a deținut-o până în aprilie 2020.

Din august 2021 ocupă funcția de ministru al Apărării.

Ministerul Justiției

Ministru: Instruit la Academia Federală de Investigații a FBI (SUA), Vladislav Cojuhari migrează din funcția de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne în cea de ministru al Justiției în viitorul Guvern.

Licențiat în drept la Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, Cojuhari s-a specializat în drept penal după ce a făcut studii masterale la aceeași instituție. Potrivit informațiilor disponibile în spațiul public, Cojuhari a continuat procesul de instruire în cadrul altor două instituții de învățământ din străinătate. Între 2011 și 2012 s-a format în domeniul analizei informațiilor la Școala Națională de Cercetări din Bruxelles, Belgia. În 2017, Cojuhari absolvește Academia Federală de Investigații a FBI din SUA, specialitatea analiza informațiilor, leadership și combaterea terorismului.

Din 2008 până în 2023 a ocupat succesiv diverse funcții în structurile MAI: de la inspector superior la șef de secție. Între 2023 și 2024 a ocupat funcția de secretar general adjunct al Ministerului, părăsind fotoliul pentru cel de secretar general al instituției, funcție în care a activat până la expirarea mandatului Guvernului Recean.

Ministerul Culturii

Ministru: După 12 ani de activitate în domeniul jurnalismului, în 2023, Cristian Jardan a fost numit în calitate de consilier politic în cabinetul premierului Dorin Recean. Jardan se va regăsi și în Guvernul condus de Alexandru Munteanu, însă într-o altă funcție – cea de ministru al Culturii.

Licențiat în Sociologie Generală la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, în 2007, Cristian Jardan se înscrie la Școala de Studii Avansate în Jurnalism, pe care o absolvește în 2008.

În perioada iunie 2008 – martie 2011 a muncit în calitate de reporter la Pro TV Chișinău, iar în perioada ianuarie 2015 – noiembrie 2019 a fost director al portalului de știri „Unimedia”. A activat în calitate de social media manager și redactor al site-ului ZdG în perioada 2020–2021. Ulterior, a fondat și administrat Replica Media, un proiect jurnalistic independent.

Ministerul Afacerilor Interne

Ministru: Daniella Misail-Nichitin este un alt nume din fostul Guvern care se regăsește și în noul cabinet de miniștri.

Nichitin și-a început formarea profesională în domeniul medical, urmând între 1993 și 1999 cursurile Facultății de Medicină Generală la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, iar în perioada 1999 – 2002 a făcut rezidențiatul în medicina de familie.

Între 2002 și 2005 a urmat Facultatea de Drept la ASEM. Apoi – un program de masterat în Administrarea organizațiilor nonprofit și unul în Advocacy și schimbări sociale.

În mai 2001 a devenit coordonatoare a Centrului de Resurse la Centrul Internațional „La Strada”, organizație specializată în prevenirea traficului de ființe umane și protecția drepturilor femeilor și copiilor. În februarie 2004 a fost promovată în funcția de vicepreședintă a Centrului. Ulterior, între septembrie 2012 și aprilie 2015, Daniella Misail-Nichitin a activat în calitate de președintă a organizației. Începând cu mai 2015 și până în 2021, a exercitat funcția de directoare a Programului Femei în cadrul aceluiași centru.

Nichitin a fost membră a Consiliului Consultativ al Societății Civile convocat de UN Women, iar între martie 2015 – mai 2018 și februarie – august 2020 a făcut parte din Consiliul de Administrare al Coaliției Naționale „Viața fără violență”, transmite zdg.md.

De asemenea, Guvernul de la Chișinău mai are în componența sa și doi viceprim-miniștri. Unul se va ocupa de integrarea europeană, iar celălalt de reintegrarea cu regiunea separatistă Transnistria.

Amintim, prim-ministru desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat în Parlament că îşi va da demisia de onoare din funcţia de şef al guvernului, în cazul în care Republica Moldova nu va semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în 2028.

