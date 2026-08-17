„Nu avem piloți români”. Cum ar putea Republica Moldova să doboare dronele trimise de Rusia care intră în spațiul său aerian

După ce o aeronavă din cadrul Forțelor Aeriene și Spațiale spaniole a reușit să doboare o dronă de proveniență rusească, autoritățile de peste Prut au transmis că aparatul de zbor venea din localitatea ucraineană Cotlovina, regiunea Reni și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, prin satul Etulia din Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia. Mai mulți experți de peste Prut au vorbit despre cum ar putea fi doborâte dronele care violează spațiul aerian al Republicii Moldova.

Autoritățile române au anunțat că ținta a fost detectată la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. Două avioane F-18 spaniole, ridicate deja în aer pentru o misiune de supraveghere NATO, au primit aprobarea să intervină. Câteva minute mai târziu, unul dintre avioane a doborât drona între localitățile Băleni și Cudalbi, într-o zonă nepopulată.

Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova, a declarat pentru TVRMoldova: „Nu avem piloţi români. Pentru a doborî o dronă care a fost deviată, după un atac asupra infrastructurii de pe Nistru, în apropiere de Palanca, această dronă devine imprevizibilă. Şi atunci poate fi doborâtă cu ajutorul aviaţiei. Aţi văzut, România a doborât-o, i-a urmărit parcursul. Fiindcă radarele pe care le avem noi nu întotdeauna ne permit să urmărim parcursul unei drone. Să nu ne aşteptăm că prea curând R. Moldova va avea aviaţie militară.

Potrivit experţilor, soluția pentru Republica Moldova este o cooperare mult mai strânsă cu România, inclusiv prin schimb de informații în timp real.

Andrei Curăraru, expert, Comunitatea Watchdog, a declarat pentru aceeași publicație: „Autorităţile române raportează cu 15 minute mai devreme că o dronă venea din partea teritoriului suveran al Republicii Moldova şi a putut să o doboare într-un timp record. Vorbim despre o capacitate anti-aeriană la care Moldova poate doar visa. Există necesitatea de interconectare. Or, inclusiv, să ne dăm seama să utilizăm schimbul de informaţii, în timp real, cu România, pentru a înţelege ce se întâmplă şi pe teritoriul Republicii Moldova. Iar pentru cetăţeanul simplu se arată, iată, diferenţa netă de capacitate pe care o are România faţă de Republica Moldova.

În ultimele zile, mai multe drone, lansate în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei, au traversat sau au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. O dronă de luptă a explodat în apropierea localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Unda de șoc a spart geamurile unor case, iar fragmentele au avariat acoperișuri.

Autoritățile au confirmat ulterior că aparatul era de proveniență rusească. În incidentele anterioare , Chișinăul a răspuns în principal prin măsuri diplomatice. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat în repetate rânduri pe ambasadorul neacreditat al Rusiei, Oleg Ozerov, care a negat constant că dronele ar fi de fabricație rusă.

Editor : A.R.