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„Nu excludem un flux sporit de refugiați”. Republica Moldova se pregătește de un nou val de ucraineni care fug de război

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18 September 2024, Hesse, Gieen: Refugees from Ukraine stand by a bus at the initial reception center for refugees in Hesse. From here, the people are distributed to the municipalities within the state. Photo: Boris Roessler/dpa
Refugiați ucraineni. Sursa. Profimedia Images.
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Autoritățile Republicii Moldova iau în calcul posibilitatea unui nou flux masiv de refugiați din Ucraina, pe fondul intensificării războiului și al riscurilor de securitate. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului de peste Prut, Igor Grosu.

Potrivit lui, în cazul unui aflux sporit de refugiați, Chișinăul va solicita sprijin financiar din partea partenerilor internaționali pentru a putea gestiona situația, transmite IPN, potrivit deschide.md.

Șeful legislativului a precizat că autoritățile urmăresc evoluțiile din Ucraina, inclusiv apelul primarului Kievului, Vitali Kliciko, adresat locuitorilor de a părăsi orașul. În acest context, Republica Moldova nu exclude o creștere semnificativă a numărului de refugiați.

„Analizăm astfel de scenarii. Am văzut declarația primarului Kievului care a recomandat cetățenilor să părăsească orașul. Nu excludem un flux sporit de refugiați. De obicei, e vorba de femei, copii și oameni în etate. Dar cel puțin acum avem experiența gestionării unei astfel de crize”, a declarat Igor Grosu în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8.

Președintele Parlamentului de la Chișinău a menționat că autoritățile vor apela la partenerii de dezvoltare pentru a identifica resursele necesare gestionării unui eventual nou val de refugiați. „Vom face tot posibilul ca să-i ajutăm pe prietenii și vecinii noștri ucraineni. Vom căuta fonduri la partenerii de dezvoltare. Noi suntem țara cea mai afectată de fluxul de refugiați și țara care are cea mai lungă frontieră cu Ucraina”, a afirmat oficialul.

Potrivit lui Igor Grosu, situația refugiaților ucraineni și cooperarea în domeniul energetic se vor număra printre subiectele abordate în cadrul vizitei oficiale pe care premierul Vasile Tofan urmează să o efectueze la Kiev în perioada următoare.

„În viitorul apropiat va avea loc o vizită oficială a premierului Tofan la Kiev. În timpul vizitei vor fi analizate mai multe subiecte, inclusiv subiectul energetic, și se va stabili cum ne putem ajuta unii pe alții”, a mai declarat președintele Parlamentului.

Editor : A.R.

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