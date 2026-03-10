Numărul moldovenilor care vor unirea cu România a ajuns la cel mai ridicat nivel după declarațiile Maiei Sandu (sondaj)

Potrivit datelor publicate de către o casă de sondare din Republica Moldodova, numărul moldovenilor care susțin unirea cu România a ajuns la peste 40%, după ce Maia Sandu a declarat că ar vota pentru reunire în eventualitatea unui referendum.

Întrebați dacă sunt pentru sau contra unirii Republicii Moldova cu România, respondenții s-au împărțit astfel:

Contra: 47.7%

Pentru: 42.3%

Nu știu / Nu răspund: 10.0%

Sondajul a măsurat și gradul de susținere pentru afirmația președintei Maia Sandu, care a declarat că ar vota pentru unire. Rezultatele indică o polarizare a opiniilor:

Susținere (Totală + Parțială): 39.3% (dintre care 23.7% o susțin pe deplin și 15.6% mai degrabă o susțin).

Lipsă de susținere (Totală + Parțială): 52.4% (dintre care 43.5% nu o susțin deloc și 8.9% mai degrabă nu o susțin).

Fără opinie / Nu răspund: 8.4%



Studiul a evaluat dacă mesajul președintei a schimbat percepția individuală a cetățenilor față de ideea unirii:

38.7% au declarat că nu susțin unirea, indiferent de declarație.

30.7% au afirmat că declarația nu le-a schimbat opinia deja formată.

17.1% susțin că mesajul i-a determinat să susțină mai mult ideea unirii.

4.2% susțin mai puțin unirea în urma acestei declarații.

Datele au fost colectate pe un eșantion reprezentativ, respectând structura pe gen, vârstă, medii de reședință și etnie a populației totale.

Eșantion: 1035 de respondenți.

Metodologie: 75% prin interviuri telefonice (CATI) și 25% prin interviuri față în față (CAPI).

Aria de acoperire: 289 de localități.

Eroare maximă de eșantionare: ±2.9%, transmite deschide.md.

Datele din ultimul Barometru al Opiniei Publice, realizat în septembrie 2025, și analizate de Agora.md arată că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova consideră pozitive relațiile dintre cele două state: aproape 64% le califică drept bune, iar 15% - ca foarte bune.

Doar 10% percep relațiile ca fiind rele sau foarte rele.

Majoritatea s-ar opune unirii, în eventualitatea unui referendum. Cel puțin, aceasta era situația de la finele anului trecut - aproape 46% contra și peste 33% pentru.

