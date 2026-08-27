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Video O dronă a căzut lângă Chișinău, în ziua în care Rep. Moldova marchează 35 de ani de independență: „O încălcare gravă a suveranității”

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dronă rep moldova
Foto: Captură video Digi24
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O dronă a fost descoperită în Republica Moldova, lângă Chișinău. Alerta a fost dată de un cetățean, care a înștiințat autoritățile a observat un obiect zburător care s-a prăbușit. MAE de la Chișinău a condamnat incidentul, afirmând că survolarea neautorizată a teritoriului țării reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale. 

Drona pare să provină din războiul din Ucraina, însă la fața locului se află specialiști militari. Aceștia urmează să examineze aparatul fără pilot pentru a stabili dacă este de proveniență rusească sau ucraineană.

Într-o postare publicată pe Facebook, MAE de la Chișinău a condamnat încălcarea spațiului aerian al țării de către drone.

„Ministerul Afacerilor Externe  condamnă cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către cinci drone, în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, precum și incidentul privind depistarea la sol a unui obiect zburător în apropierea traseului Chișinău–Basarabeasca. Survolarea neautorizată a teritoriului țării noastre reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc direct la adresa securității cetățenilor noștri. Republica Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra țării noastre și a întregii regiuni”, a transmis sursa citată.

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Incidentul vine în contextul în care Republica Moldova marchează astăzi, 27 august, 35 de ani de la proclamarea independenţei. 

Președintele Nicușor Dan se va afla astăzi în Republica Moldova, unde va fi primit de președinta Maia Sandu și va participa la parada militară organizată la Chișinău. Șeful statului român va avea și o reuniune trilaterală cu Maia Sandu și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

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Editor : A.M.G.

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