O dronă încărcată cu explozibil a căzut în curtea unei case din Republica Moldova

Data publicării:
drona cazuta in curtea unei case rep moldova
Sursă foto: Poliția R. Moldova / Facebook

O dronă încărcată cu explozibil a fost găsită joi dimineață în curtea unei case părăsite dintr-un sat din Republica Moldova, la granița cu Ucraina. Autoritățile au decis detonarea ei la fața locului.

În dimineața zilei de joi, 22 ianuarie, în jurul orei 9:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodǎ (sud-estul Republicii Moldova, la granița cu Ucraina), în grădina unei case nelocuite a fost depistată o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 m, a anunțat Inspectoratul General al Poliției, potrivit publicației Ziarul de Gardă.

Poliția a fost sesizată și a avertizat oamenii să nu intervină personal.

„Recomandăm în continuare să nu vă apropiați de obiect și nu îl atingeți sub nicio formă; nu încercați să îl mutați, demontați sau fotografiați de aproape; păstrați o distanță de siguranță și restricționați accesul altor persoane în zonă”, a îndemnat IGP.

Ajunși la fața locului, polițiștii au au descoperit că este vorba de o dronă încărcată cu explozibil.

„Având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției vor efectua o explozie controlată la fața locului.

La moment este evaluat pericolul. Sunt întreprinse acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a dezamorsa partea de luptă a aparatului de zbor, iar din raza locației sunt evacuați toți localnicii”, a mai precizat IGP.

