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O dronă rusă de ultimă generație a explodat la doar câteva zeci de km de Chișinău și a creat cratere de jumătate de metru

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drona profimedia
Foto: Profimedia
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Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a condamnat survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova, după ce o dronă rusească a explodat în apropierea traseului Ivancea–Brănești, raionul Orhei, la mai puțin de 50 de kilometri de Chișinău.

Oficialul a declarat că asemenea incidente nu trebuie „normalizate”, în condițiile în care se produc tot mai aproape de localități și de oameni, transmite deschide.md. 

„Condamnăm categoric și vom continua să condamnăm de fiecare dată survolarea ilegală a spațiului nostru aerian. Nu putem și nu trebuie să normalizăm asemenea incidente, mai ales atunci când ele se produc tot mai aproape de localitățile noastre și de oameni”, a scris Grosu.

Potrivit președintelui Parlamentului de peste Prut, drona a explodat în noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie, după ce s-a lovit de arborii dintr-o fâșie forestieră. Deflagrația a provocat un crater cu diametrul de aproximativ 50 de centimetri și o adâncime de circa 30 de centimetri.

Pe o rază de aproximativ 30 de metri au fost constatate deteriorări ale copacilor provocate de suflul exploziei, precum și urme ale efectului termic.

Datele preliminare ale experților Secției tehnico-explozive a Poliției arată că aparatul prezintă elemente specifice unei drone de tip „Geran”, dotată cu motor turboreactiv.

În urma incidentului nu au fost raportate victime. Circulația pe traseul Ivancea–Brănești a fost restricționată temporar, în timp ce serviciile specializate au cercetat zona.

Editor : A.R.

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