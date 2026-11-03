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O moldoveancă de 65 de ani a fost condamnată la 14 ani de închisoare în Rusia pentru „trădare de patrie”. Reacția MAE de la Chișinău

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steagul rusiei deasupra gardului unei inchisori
FOTO: Profimedia Images
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Din articol
Reacția autorităților de la Chișinău

Curtea Regională Krasnodar a condamnat-o la 14 ani de închisoare într-un penitenciar de regim general pe o pensionară în vârstă de 65 de ani, din Moscova, care deține cetățenia R. Moldova și a Rusiei. Femeia a fost găsită vinovată într-un dosar penal privind trădarea de patrie, scrie Mediazona.

Potrivit versiunii acuzării, în februarie 2026, femeia se afla la tratament într-un sanatoriu din Anapa. În această perioadă, ea ar fi fotografiat de mai multe ori un obiectiv local al Ministerului rus al Apărării și ar fi transmis imaginile unui reprezentant al Direcției de contrainformații a Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al R. Moldova.

FSB a considerat că „informațiile ar fi putut fi folosite de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) împotriva securității Federației Ruse”, întrucât serviciul secret moldovenesc „acționează în interesul Ucrainei”.

Potrivit publicației Mediazona, sentința a fost pronunțată în cazul Nataliei Slanovskaia, în vârstă de 65 de ani, care fusese supusă unor arestări administrative succesive.

Pensionara a fost reținută la mijlocul lunii mai. La 18 mai, Judecătoria districtuală Ziuzinski din Moscova a dispus arestarea sa administrativă pentru huliganism minor. La 1 iunie, aceasta a primit încă 15 zile de arest pentru aceeași infracțiune, de această dată printr-o decizie a Judecătoriei districtuale Horosovski din capitala rusă.

Cel mai probabil, după executarea unei noi perioade de arest administrativ, Slanovskaia a fost transferată într-un centru de detenție preventivă (SIZO), în cadrul dosarului penal privind trădarea de patrie.

Reacția autorităților de la Chișinău

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat că se află în contact cu Ambasada Republicii Moldova la Moscova pentru clarificarea circumstanțelor acestui caz, transmite zdg.md.

„Ambasada R. Moldova în Federația Rusă a adresat o solicitare autorităților competente ruse pentru obținerea informațiilor oficiale privind situația persoanei vizate. Până în prezent, misiunea diplomatică nu a recepționat un răspuns.

Totodată, potrivit informațiilor disponibile, persoana a fost condamnată pentru infracțiunea de trădare de patrie, faptă care, conform articolului 275 din Codul penal al Federației Ruse, poate fi imputată exclusiv cetățenilor Federației Ruse”, a transmis MAE.

Diplomația de la Chișinău subliniază însă căexistă posibilitatea ca autoritățile ruse să nu ofere informații misiunii diplomatice, având în vedere că persoana ar fi fost reținută și cercetată în calitate de cetățean al Federației Ruse.

„Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Moscova, continuă să monitorizeze situația și depune eforturi pentru obținerea informațiilor relevante și clarificarea posibilităților de acordare a asistenței consulare”, a punctat MAE.

Editor : A.R.

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