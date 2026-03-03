Live TV

O moldoveancă și-a înjunghiat prietena în timpul unui parastas pentru că i-a aruncat pisica de la balcon

Data publicării:
masina de politie din republica moldova
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock

O moldoveancă de 67 de ani de peste Prut și-a înjunghiat mortal o prietenă în timpul unui parastas, după ce a izbucnit un conflict spontan pe fondul consumului de alcool. În timp ce cele două se certau, victima i-a aruncat pisica inculpatei de la balcon. 

„Potrivit materialelor din dosar, în seara zilei de 1 noiembrie 2025, victima se afla la domiciliul temporar al inculpatei, într-un apartament din municipiul Chișinău, unde participa la o pomenire, împreună cu alți invitați. Ulterior, au fost consumate băuturi alcoolice, iar după plecarea celorlalți invitați, în locuință au rămas doar inculpata și victima. Între cele două a izbucnit un conflict spontan. După ce victima i-ar fi aruncat pisica inculpatei peste balcon, conflictul a escaladat rapid, inclusiv din cauza stării de ebrietate a femeilor. În timpul altercației, inculpata a lovit victima cu un cuțit de bucătărie”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale din Republica Moldova, Violina Moraru.

După aproximativ jumătate de oră, victima a decedat din cauza rănilor provocate. Inculpata, condamnată acum la 13 ani de închisoare, nu și-a recunoscut vina, pledând nevinovată pe tot parcursul procesului. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel, transmit jurnaliștii de peste Prut. 

Editor : A.R.

La 3 zile de la lansarea atacurilor asupra Iranului, Trump a fost luat prin surprindere. E așteptată o reacție rapidă
