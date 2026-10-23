O nouă dronă a căzut în Republica Moldova, la doar 100 de metri de o casă

O dronă a fost depistată la sol în satul Chiștelnița, raionul Telenești din Republica Moldova, la o distanță de aproximativ 100 de metri de o locuință. Poliția a fost sesizată de un localnic, iar la fața locului au intervenit oamenii legii.

Potrivit Poliției de peste Prut, deocamdată nu au fost raportate victime. Zona a fost încercuită, iar polițiștii asigură securitatea localnicilor, transmite TVRMoldova.

La fața locului urmează să ajungă specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției, care vor examina drona și vor stabili circumstanțele incidentului.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu se apropie de aparatele de zbor căzute, să nu le atingă și să nu manipuleze fragmente sau alte obiecte suspecte. Oamenii sunt îndemnați să păstreze distanța și să evite zona până la încheierea verificărilor.

Potrivit Ministerului Apărării al Republicii Moldova, de la începutul anului 2026, au fost înregistrate 63 de incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova, dintre care 15 în luna octombrie. Începând cu anul 2022 și până în prezent, numărul total al incidentelor consemnate a ajuns la 100.

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Editor : A.R.