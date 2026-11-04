O nouă dronă a intrat în Republica Moldova. Record de incursiuni într-o singură lună

O dronă a survolat neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova miercuri dimineaţă, la ora 04:23. Aparatul de zbor a intrat din direcţia localităţii Zahnitkiv, regiunea Odesa, Ucraina, deplasându-se spre oraşul Camenca, din stânga Nistrului, relatează deschide.md şi NewsMaker.md.

După doar două minute, la ora 04:25, aparatul de zbor a părăsit spaţiul aerian al R. Moldova din zona localităţii Vărăncău, raionul Soroca, îndreptându-se spre regiunea Viniţa din Ucraina.

Incidentul a avut loc în contextul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei.

În urmă cu două zile, Ministerul Apărării din R. Moldova a raportat că, în luna octombrie, spaţiul aerian al ţării a fost încălcat de 19 ori, iar şase drone au explodat la sol.

Editor : A.R.