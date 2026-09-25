Live TV

Foto Dronă Geran-4 prăbușită în Republica Moldova: ce au descoperit autoritățile după explozie

Data actualizării: Data publicării:
resturi drona geran 4 in r moldova
Foto via news.ro.
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Fragmente ale unei drone pe ale cărei componente era inscipţionată denumirea Geran-4 au fost descoperite de o patrulă a Poliţiei de Frontieră în raionul Briceni, la aproximativ 1 700 de metri de linia frontierei de stat a Republicii Moldova. Prăbuşirea dronei a fost urmată de o explozie, produsă la 10 metri deasupra solului, în urma impactului cu copacii din zona, precizează autorităţile de la Chişinău.

„Pe parcursul nopţii, experţii Secţiei tehnico-explozivă a Poliţiei au finalizat cercetarea la faţa locului, în extravilanul satului Cotiujeni, raionul Briceni, unde aseară a fost localizat locul producerii unei explozii. Preliminar, deflagraţia unui aparat de zbor s-a produs la aproximativ 10 metri deasupra solului, în urma impactului acestuia cu arborii. Pe o rază de aproximativ 25 de metri au fost constatate deteriorări ale copacilor, provocate de suflul exploziei”, anunţă vineri Poliţia din Republica Moldova, referindu-se la drona depistăta în urmă cu o si de o patrulă a Poliţiei de Frontieră aflată în misiune, scrie News.ro.

resturi drona geran 4 in r moldova
Foto via news.ro.

La faţa locului au fost depistate fragmente ale corpului aparatului, confecţionate din fibră de sticlă, precum şi componente electronice, cabluri şi elemente de alimentare cu energie.

„De asemenea, au fost identificate părţi ale aripilor, dotate cu servomotoare şi eleroane, pe unele componente fiind observate marcaje „ГЕРАНЬ 4”. A fost depistat şi sistemul de propulsie – un motor turbo-reactiv, parţial deteriorat. Toate componentele au fost transmise la expertiză. Alte dispozitive sau substanţe explozive nu au fost depistate”, informează sursa citată..

resturi drona geran 4 in r moldova
Foto via news.ro.

În dimineaţa de 24 septembrie, pe fondul atacurilor ruse asupra Ucrainei, patru obiecte aeriene au încălcat spaţiul aerian al Republicii Moldova. Două dintre acestea au căzut pe teritoriul ţării – unul în raionul Floreşti, iar celălalt în apropierea satului Camenca din regiunea transnistreană.

Ministerul Afacerilor Externe a emis un comunicat în care a cerut Federaţiei Ruse „să înceteze imediat atacurile asupra Ucrainei şi orice acţiune care ameninţă securitatea Republicii Moldova şi a cetăţenilor săi”.

De la începutul războiului din Ucraina, în 2022, şi până în prezent, spaţiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de 81 de ori de rachete şi drone de producţie rusească şi iraniană, inclusiv drone-momeală. Doar în acest an au fost înregistrate 44 de astfel de incidente, potrivit Ministerului Apărării de la Chişinău.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
o femeie baga buletinul de vot in urna la alegerile prezidentiale
1
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în...
gindeanu 2
2
Grindeanu transmite Franței, Germaniei și Regatului Unit că își „asumă...
sorin grindeanu
3
Replica lui Siegfried Mureşan după ce Sorin Grindeanu i-a cerut să demisioneze din...
Siegfried Mureșan.
4
Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care...
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
5
Comisia de la Veneția, întrebată despre legalitatea amendamentului care l-a lăsat pe...
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit
Digi Sport
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avioane f-16 ale romaniei
„Țintă aeriană” detectată la 20 km est de Galați: două avioane F-16 au fost ridicate. Mesaje Ro-Alert, în județele Galați și Tulcea
UN-Killer Robots
Supremația cerului: dronele cu rază lungă rescriu regulile războiului dintre Ucraina și Rusia. Cine are avantajul decisiv
Vladimir Putin
Putin își consolidează puterea și pregătește o nouă escaladare. „Operațiunea specială”, devenită instrument de supraviețuire politică
volodimir zelenski profimedia
Zelenski: „SUA propun trei pași pentru dezamorsarea războiului”
Russia Businessmen
Estonia a impus propriile sancțiuni celor doi oligarhi ruși eliminați de pe lista neagră a sacțiunilor UE
Recomandările redacţiei
nicusor dan si siegfried muresan
Zi crucială pentru formarea noului Guvern. Siegfried Mureșan se...
carburanti scumpi
Scumpiri record ale carburanților: motorina a depășit pragul de 11...
toamna soare meteo vreme getty
Cum va fi vremea în octombrie: ANM a actualizat prognoza meteo pentru...
copil disparut
Căutările copilului de 4 ani dispărut din Bacău continuă: 250 de...
Ultimele știri
China reactivează „diplomația panda”: Xi Jinping trimite îi trimite pe Ping Ping şi Fu Shuang în SUA, ca „emisari ai prieteniei”
Președintele iranian Massoud Pezeshkian, mesaj pentru Trump: „Este de datoria Americii să decidă dacă vrea să pună capăt” războiului
Iranul a prezentat Statelor Unite un plan pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Ce condiții pune Teheranul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, la un pas să se împiedice la un eveniment. Cum a reacționat prințesa când o femeie a călcat-o...
Cancan
Adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu
Fanatik.ro
De nicăieri! FCSB a primit interdicție la transferuri: Gigi Becali, lovitură dură din partea FIFA
editiadedimineata.ro
Marea Britanie creează un centru național pentru combaterea dezinformării și a deepfake-urilor
Fanatik.ro
România debutează în Liga Națiunilor: de ce fiecare punct cu Suedia, Polonia și Bosnia poate decide...
Adevărul
Domul de căldură ar putea ajunge în România în octombrie. Cât de mult vor crește temperaturile și unde ar...
Playtech
De ce există atât de multe localități numite Slobozia în România. Ce însemna cuvântul în urmă cu sute de ani
Digi FM
Au profitat că doi pensionari erau în vacanță, le-au ocupat casa și au schimbat încuietoarea. Ce s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Nicolae Stanciu! Răspunsul pentru FCSB
Pro FM
Otilia Bilionera a înflorit după ce s-a căsătorit. Arată superb în costum de baie și radiază lângă soțul ei...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Îți mai amintești de Nadia din „American Pie”? Shannon Elizabeth are acum 53 de ani și duce o viață complet...
Adevarul
„O să am o discuție cu consilierii”. Nicușor Dan susține că nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să...
Newsweek
Ce bani iei în plus la pensie pentru 8 ani în grupa I sau grupa a II-a de muncă. Anii sunt contributivi?
Digi FM
Taylor Swift, alături de doi actori celebri în noul ei videoclip. Ce surpriză le-a pregătit fanilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul uman ar putea fi format, de fapt, din două organe distincte. Noile descoperiri indică o imagine cu...
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta Jones, născuți în aceeași zi. Cum arată copiii lor, un băiat și o fată
UTV
Unde și-a petrecut David Popovici vacanța. Sportivul a ales un sat din apropierea Sighișoarei