Fragmente ale unei drone pe ale cărei componente era inscipţionată denumirea Geran-4 au fost descoperite de o patrulă a Poliţiei de Frontieră în raionul Briceni, la aproximativ 1 700 de metri de linia frontierei de stat a Republicii Moldova. Prăbuşirea dronei a fost urmată de o explozie, produsă la 10 metri deasupra solului, în urma impactului cu copacii din zona, precizează autorităţile de la Chişinău.

„Pe parcursul nopţii, experţii Secţiei tehnico-explozivă a Poliţiei au finalizat cercetarea la faţa locului, în extravilanul satului Cotiujeni, raionul Briceni, unde aseară a fost localizat locul producerii unei explozii. Preliminar, deflagraţia unui aparat de zbor s-a produs la aproximativ 10 metri deasupra solului, în urma impactului acestuia cu arborii. Pe o rază de aproximativ 25 de metri au fost constatate deteriorări ale copacilor, provocate de suflul exploziei”, anunţă vineri Poliţia din Republica Moldova, referindu-se la drona depistăta în urmă cu o si de o patrulă a Poliţiei de Frontieră aflată în misiune, scrie News.ro.

Foto via news.ro.

La faţa locului au fost depistate fragmente ale corpului aparatului, confecţionate din fibră de sticlă, precum şi componente electronice, cabluri şi elemente de alimentare cu energie.

„De asemenea, au fost identificate părţi ale aripilor, dotate cu servomotoare şi eleroane, pe unele componente fiind observate marcaje „ГЕРАНЬ 4”. A fost depistat şi sistemul de propulsie – un motor turbo-reactiv, parţial deteriorat. Toate componentele au fost transmise la expertiză. Alte dispozitive sau substanţe explozive nu au fost depistate”, informează sursa citată..

Foto via news.ro.

În dimineaţa de 24 septembrie, pe fondul atacurilor ruse asupra Ucrainei, patru obiecte aeriene au încălcat spaţiul aerian al Republicii Moldova. Două dintre acestea au căzut pe teritoriul ţării – unul în raionul Floreşti, iar celălalt în apropierea satului Camenca din regiunea transnistreană.

Ministerul Afacerilor Externe a emis un comunicat în care a cerut Federaţiei Ruse „să înceteze imediat atacurile asupra Ucrainei şi orice acţiune care ameninţă securitatea Republicii Moldova şi a cetăţenilor săi”.

De la începutul războiului din Ucraina, în 2022, şi până în prezent, spaţiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de 81 de ori de rachete şi drone de producţie rusească şi iraniană, inclusiv drone-momeală. Doar în acest an au fost înregistrate 44 de astfel de incidente, potrivit Ministerului Apărării de la Chişinău.

Editor : B.E.