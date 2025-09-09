Live TV

Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii

Data publicării:
Marina Tauber, Evghenia Guţul şi Ilan Şo la parada de Ziua Victoriei din Piaţa Roşie de la Moscova
Marina Tauber, başcana Găgăuziei, Evghenia Guţul, şi oligarhul fugar Ilan Şor au fost prezenţi la parada de Ziua Victoriei din Piaţa Roşie de la Moscova în 2024. Foto: Facebook

Marina Tauber și alți lideri ai blocului „Pobeda” au ajuns în vizorul Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) pentru sustragerea mijloacelor destinate activiștilor în vederea destabilizării situației din R. Moldova. Potrivit datelor obținute de reporterii Deschide.MD, doar în anul 2023, membrii grupării ar fi deturnat aproximativ 10 milioane de dolari din fondurile alocate de Moscova.

Situația nu s-a schimbat nici în 2025. În timp ce Kremlinul și FSB alocă câte 300 de dolari (circa 5 000 de lei) pentru fiecare protestatar, pe zi, în realitate aceștia primesc doar 700–800 de lei. Sursele Deschide.MD din cadrul blocului „Pobeda” susțin că aproximativ 70% din banii trimiși în ultimii ani din Rusia și Israel pentru finanțarea ilegală a partidelor au dispărut fără urmă.

În acest context, condamnatul penal Ilan Șor, la indicația Moscovei, a fost obligat să contracteze mai mulți foști polițiști și ex-angajați ai structurilor de forță din R. Moldova pentru a investiga deturnările de fonduri. Totodată, în fruntea Serviciului de Securitate Internă al blocului „Pobeda/Victorie” a fost numit fostul polițist Vladimir Cioban.

Cioban este soțul Alionei Stașevscaia – fostă angajată a MAI. Stașevscaia a fost anterior contabila fugarului Veaceslav Platon și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al MOLDINDCONBANK, fiind vizată în mai multe dosare penale.

În timp ce soția sa încearcă să scape de justiție, Vladimir Cioban se implică în activitățile blocului „Pobeda”. Conform datelor obținute, după mai multe deplasări peste hotare, unde a avut întrevederi cu curatorii FSB care coordonează proiectul politic „ȘOR”, Cioban a primit sarcina de a investiga deturnările financiare și de a raporta direct lui Ilan Șor și serviciilor secrete ruse.

Reporterii Deschide.md au intrat în posesia unui raport, expediat pe 2 mai de Vladimir Cioban către Mihail Polzikov – oficial de rang înalt în Direcția 5 a FSB, responsabilă de colectarea informațiilor operative și de coordonarea relațiilor internaționale în domeniul securității și spionajului. În raport, Cioban detaliază situația din cadrul blocului și afirmă că în spatele furturilor s-ar afla chiar Marina Tauber, considerată „mâna dreaptă” a lui Șor.

Întreaga anchetă a jurnaliștilor de la Deschide.md poate fi citită AICI

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
1
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
2
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
4
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
profimedia-1034794824
5
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
Total neașteptat! Ce bea în fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune că arată de 30
Digi Sport
Total neașteptat! Ce bea în fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune că arată de 30
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pislaru-dragos
Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, la Interviurile...
elcen electrocentrale bucuresti
Percheziții DNA la ELCEN. Surse: Directorul general și cel comercial...
BUCURESTI - PARLAMENT - SENAT - DEOPUNERE JURAMANT - 21 DEC 2024
Declarații conspiraționiste și cu tentă rasistă în Parlament. Senator...
manuta unui copil bolnav cu perfuzie este tinuta in palme de un adult
Statul nu mai are bani pentru tratamente în străinătate. Viața unui...
Ultimele știri
Câte spitale noi vom avea până în 2026? De trei ori mai puține decât s-au promis inițial. Lista completă anunțată de ministrul Pîslaru
Autoritățile franceze, cu ochii pe finanțarea candidaților de la alegerile municipale. Temeri privind „ingerințe străine”
Urmărire în Constanța pentru prinderea unui șofer beat, fără permis și cu ITP-ul la mașină expirat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
cladire guvern kiev
Peste un sfert dintre componentele rachetei cu care Moscova a lovit guvernul de la Kiev erau fabricate în SUA
photo_2025-09-08_23-57-06
Dronele ucrainene au lovit o stație de carburant importantă, care aprovizionează Moscova. „Benzina a devenit un lichid rar”
CHINA BEIJING XI JINPING RUSSIA MONGOLIA TRILATERAL MEETING (CN)
Rusia, China și Mongolia au organizat exerciții militare comune. Ce obiective au vizat cele trei țări
Alexandru Bălan este adus de către jandarmi la sediul central al DIICOT din București, 9 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Fostul șef din serviciul de informații al R. Moldova, acuzat că ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB, audiat la DIICOT
Michal Koudelka
Avertismentul șefului serviciului de informații ceh: „Rusia ar ucide civili în Cehia la fel cum face în Ucraina, să nu avem dubii”
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones, aspru criticată după gluma făcută la tv despre un fan de 12 ani: "E atât de dezgustător...
Cancan
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Fanatik.ro
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Și-a adus portar dorit și de Gigi Becali. Exclusiv
Adevărul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert...
Playtech
Cu câți bani rămâne în mână un pensionar din Germania dacă pensia brută e 1.800 de euro. Cât reține statul
Digi FM
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost...
Digi Sport
Aryna Sabalenka, epic fail ÎN DIRECT: "E cea mai mare gafă din viața mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz
Pro FM
A trecut printr-un divorț, dar acum e în culmea fericirii. Julio Iglesias Jr., mesaj emoționant dedicat...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă
Newsweek
Haos cu pensiile militare. Ministrul apărării refuză să le crească în 2025. Ce soluție are Bolojan?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea